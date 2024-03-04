https://sputnikarabic.ae/20240304/قاسم-يحذر-إسرائيل-من-أي-حماقة-بحق-لبنان--1086638782.html

نائب الأمين العام لـ"حزب الله" يحذر إسرائيل من أي حماقة بحق لبنان

نائب الأمين العام لـ"حزب الله" يحذر إسرائيل من أي حماقة بحق لبنان

سبوتنيك عربي

حذر نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، إسرائيل من أنه في حال أقدمت على ارتكاب أي حماقة بحق لبنان، فستكون هزيمتها بنسخة مطورة عن هزيمة تموز وستكون... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T11:33+0000

2024-03-04T11:33+0000

2024-03-04T11:34+0000

العالم العربي

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وجاءت تصريحات الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة في مؤتمر "البنيان المرصوص" (وعد الحق 6)، الذي انعقد اليوم الاثنين في بيروت، حيث أعرب عن ثقته من أن كل التحديات التي واجهتها المقاومة في غزة والمنطقة هي المقدمة الطبيعية للنصر المؤزّر، مضيفًا أن "طوفان الأقصى حقّ مشروع للفلسطينيين ولا جدال في مشروعيته، وهو شعلة حياة تغذي المقاومة".ولفت قاسم إلى أن "العدوان على غزة هو عدوان أمريكي أولاً وإسرائيلي تباعاً، بهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وهو ليس رد فعل على طوفان الأقصى"، مضيفاً أنّ "العدوان هو عمل منهجي منظم لإعدام الحياة في غزة، ورسالة لكل العالم بأنه لا يمكن أن تكون هناك مقاومة في وجه إسرائيل".وتابع قاسم، بالقول إن "استمرار العدوان هو عبثي لأنه يقتل العزل ويدمر البيوت، ولم ينجح في أي خطوة واحدة بالقضاء على المقاومة"، مضيفاً أنّ "العدوان هو في أفقٍ مسدود، وعندما يتوقف فهو انتصار موصوف للفلسطينيين وإسرائيل اليوم هي في مرحلة اللاخيار".من جهته، أعلن القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن "المقاومة في فلسطين أطلقت معركة "طوفان الأقصى" في وقت كان الاحتلال يستعد فيه للحسم وتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن المقاومة نجحت في إعادة فرض القضية الفلسطينية، وأكدت أنه لا يمكن التعايش مع هذا الكيان، وأحبطت المخططات الأمريكية.وفي سياق متصل، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، أن "المفاوضات الحالية هي مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وما من مفاوضات حقيقية مع المقاومة"، لافتًا إلى أنه "من المثير للسخرية أن أمريكا التي تعطي إسرائيل السلاح لقتل الآمنين هي التي تلقي بعض فتات المساعدات عبر الطائرات"، متابعاً أنّه "حتى لو مرت صفقة التهدئة فإن الحرب الإسرائيلية لن تتوقف ولا سيما على رفح".

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