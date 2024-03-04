https://sputnikarabic.ae/20240304/لافروف-يتحدث-خلال-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-فيديو--1086638066.html
لافروف يتحدث خلال مهرجان الشباب العالمي في سوتشي... فيديو
لافروف يتحدث خلال مهرجان الشباب العالمي في سوتشي... فيديو
سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جلسة بعنوان "روسيا ودورها في تشكيل عالم متعدد الأقطاب" في مهرجان الشباب العالمي في مدينة سوتشي الروسية. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T11:09+0000
2024-03-04T11:09+0000
2024-03-04T12:34+0000
روسيا
سيرغي لافروف
مهرجان الشباب العالمي 2024
مهرجان الشباب العالمي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086637734_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_997cfb50d79208d7864d3bb6ebee83e4.jpg
اعتبر وزير الخارجية الروسي أن رد فعل السياسيين الألمان بشأن تسريب محادثات بين ضباط الجيش الألماني، مثير للدهشة، حيث أنهم عبروا عن قلقهم ليس بشأن تسريب المحادثات نفسها بين الضباط الألمان، وإنما بشأن الهجوم على جسر القرم. وقال لافروف بهذا الصدد إن "رد فعل السياسيين الألمان مثير للاهتمام، حيث يشعر بعضهم بالقلق من وجود ثغرة في الشبكات التي تضمن أمن سرية المحادثات، أي أن حقيقة إعداد الأسلحة الألمانية والخبراء الألمان الذين يستخدمون هذه الأسلحة لتنفيذ الهجمات على روسيا بما في ذلك جسر القرم ومستودعات الذخيرة، كما يناقشون فيما بينهم، ذلك لا يثير الدهشة هذا ينبىء عن الكثير".ولفت لافروف إلى أن موسكو وجهت دعوة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم ألغوا الاجتماع قبل انعقاده بيومين.كما أكد لافروف في حديثه أن دول الغرب تسعى إلى "إخضاع" قيادة مولدوفا كما كان الحال مع أوكرانيا.
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
2024-03-04T11:09+0000
true
PT89M49S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, مهرجان الشباب العالمي 2024, مهرجان الشباب العالمي , видео
روسيا, سيرغي لافروف, مهرجان الشباب العالمي 2024, مهرجان الشباب العالمي , видео
لافروف يتحدث خلال مهرجان الشباب العالمي في سوتشي... فيديو
11:09 GMT 04.03.2024 (تم التحديث: 12:34 GMT 04.03.2024)
يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في جلسة بعنوان "روسيا ودورها في تشكيل عالم متعدد الأقطاب" في مهرجان الشباب العالمي في مدينة سوتشي الروسية.
اعتبر وزير الخارجية الروسي أن رد فعل السياسيين الألمان بشأن تسريب محادثات بين ضباط الجيش الألماني، مثير للدهشة، حيث أنهم عبروا عن قلقهم ليس بشأن تسريب المحادثات نفسها بين الضباط الألمان، وإنما بشأن الهجوم على جسر القرم.
وقال لافروف بهذا الصدد إن "رد فعل السياسيين الألمان مثير للاهتمام، حيث يشعر بعضهم بالقلق من وجود ثغرة في الشبكات التي تضمن أمن سرية المحادثات، أي أن حقيقة إعداد الأسلحة الألمانية والخبراء الألمان الذين يستخدمون هذه الأسلحة لتنفيذ الهجمات على روسيا بما في ذلك جسر القرم ومستودعات الذخيرة، كما يناقشون فيما بينهم، ذلك لا يثير الدهشة هذا ينبىء عن الكثير".
ولفت لافروف إلى أن موسكو وجهت دعوة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، لكنهم ألغوا الاجتماع قبل انعقاده بيومين.
كما أكد لافروف في حديثه أن دول الغرب تسعى إلى "إخضاع" قيادة مولدوفا كما كان الحال مع أوكرانيا.