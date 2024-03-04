https://sputnikarabic.ae/20240304/وسائل-إعلام-غربية-تشكك-بأن-توريد-صواريخ-توروس-يمكن-أن-يساعد-أوكرانيا-1086654823.html

وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا

وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، إذا قدمت برلين صواريخ "توروس" إلى كييف، أو مقاتلات "إف-16"، لا يمكن أن تكون لها أي أهمية حاسمة بالنسبة للقوات... 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T16:45+0000

2024-03-04T16:45+0000

2024-03-04T16:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/13/1061371182_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_96641ef33d5a22f8f3239ae9152b42f8.jpg

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ليس من الواضح على الإطلاق أنه حتى لو قدمت ألمانيا صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا ستكون حاسمة في الصراع، وهناك شكوك حول ما إذا كانت مقاتلات "إف-16" التي قد يتم تزويد كييف بها قريبًا ستكون قادرة على ذلك".وأضافت الصحيفة، أن"قرار ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا العام الماضي لم يساعد القوات الأوكرانية على تنفيذ هجوم مضاد ناجح".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".

https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-قد-يكون-تسريب-تسجيلات-الضباط-الألمان-مجرد-قمة-جبل-الجليد-1086640697.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا