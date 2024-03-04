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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وسائل-إعلام-غربية-تشكك-بأن-توريد-صواريخ-توروس-يمكن-أن-يساعد-أوكرانيا-1086654823.html
وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا
وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، إذا قدمت برلين صواريخ "توروس" إلى كييف، أو مقاتلات "إف-16"، لا يمكن أن تكون لها أي أهمية حاسمة بالنسبة للقوات... 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T16:45+0000
2024-03-04T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ليس من الواضح على الإطلاق أنه حتى لو قدمت ألمانيا صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا ستكون حاسمة في الصراع، وهناك شكوك حول ما إذا كانت مقاتلات "إف-16" التي قد يتم تزويد كييف بها قريبًا ستكون قادرة على ذلك".وأضافت الصحيفة، أن"قرار ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا العام الماضي لم يساعد القوات الأوكرانية على تنفيذ هجوم مضاد ناجح".وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20240304/إعلام-قد-يكون-تسريب-تسجيلات-الضباط-الألمان-مجرد-قمة-جبل-الجليد-1086640697.html
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وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا

16:45 GMT 04.03.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014
الجيش الأوكراني بالقرب من قرية أندرييفسكويه بالقرب من مدينة سلافيانسك، منطقة دونيتسك، حيث اعترض السكان المحليون قافلة من ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش الأوكراني، 2 مايو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، إذا قدمت برلين صواريخ "توروس" إلى كييف، أو مقاتلات "إف-16"، لا يمكن أن تكون لها أي أهمية حاسمة بالنسبة للقوات الأوكرانية.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "ليس من الواضح على الإطلاق أنه حتى لو قدمت ألمانيا صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا ستكون حاسمة في الصراع، وهناك شكوك حول ما إذا كانت مقاتلات "إف-16" التي قد يتم تزويد كييف بها قريبًا ستكون قادرة على ذلك".
وأضافت الصحيفة، أن"قرار ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا العام الماضي لم يساعد القوات الأوكرانية على تنفيذ هجوم مضاد ناجح".
وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، يوم الجمعة 1 مارس/ آذار الجاري، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.
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وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
وحاول ضباط الجيش الألماني في المحادثة إيجاد طريقة لمهاجمة الجسر، بطريقة لا تجعل ألمانيا طرفا في الصراع، ومن بين أحد الخيارات هو تدريب الأوكرانيين، حيث قالوا: "نحتاج أولًا إلى معرفة ما إذا كان مثل هذا القرار السياسي لا يتعلق بشكل مباشر بتخطيط المهام، وفي هذه الحالة سيستغرق التدريب وقتًا أطول قليلًا، وسيكون المنفذون قادرين على أداء مهام أكثر تعقيدًا، وهو أمر محتمل جدًا أن يكون لديهم بالفعل بعض الخبرة واستخدام معدات عالية التقنية".
وتابع المتحدثون، بالقول: "إذا كان من الممكن تجنب المشاركة المباشرة، فلا يمكننا المشاركة في تخطيط المهام، والقيام بذلك وهذا بالنسبة لألمانيا خط أحمر".
وقالت زاخاروفا عبر صفحتها الخاصة على منصة "تلغرام": "الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم، ومشاركة البلاد في الصراع الأوكراني".
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