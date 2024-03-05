https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-نسبة-المشاركة-في-انتخابات-مجلسي-الشورى-وخبراء-القيادة-بلغت-41-1086662086.html

إيران... نسبة المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة بلغت 41%

إيران... نسبة المشاركة في انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة بلغت 41%

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، مساء أمس الاثنين، أن عدد المشاركين في انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة وصل إلى 25 مليون ناخب بنسبة 41%. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T01:28+0000

2024-03-05T01:28+0000

2024-03-05T01:28+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102410/57/1024105782_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7f00338f2eaef33b3120b77f318bc2ab.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" عن وحيدي تصريحاته في مؤتمرٍ صحفي قال فيه إن "مشاركة الشعب الإيراني كانت حاشدة، كما أن عملية الاقتراع والفرز تمت بسلامة ونجاح نتيجةً لتعاون الشعب وكل المؤسسات المعنية".وشدد الوزير الإيراني على أن الانتخابات "جرت في أجواء يسودها الأمن، وأنّ الشعب الإيراني "سجل انتصارا جديدا في إجرائها رغم الدعاية المغرضة المعادية لإجرائها في إيران، وفي ظل محاولات الأعداء لثنيه عن المشاركة فيها".وأفاد وحيدي بأن الجولة الثانية من الانتخابات النيابية ستجرى إما في أبريل/ نيسان أو مايو/ أيار المقبلين، حيث يجري حاليا التشاور حول ذلك مع مجلس صيانة الدستور.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يوم الخميس الماضي، أنه "إذا تم إجراء استفتاء في إيران وفي نفس الوقت في بريطانيا حول دعم الشعب لنظامهم، فلا شك أن بريطانيا ستكون الخاسر"، جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وردا على الادعاء بأن 75% من الناخبين الإيرانيين لن يشاركوا في الانتخابات المقبلة في إيران، وفقدانهم الثقة في الحكومة الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني: "أولا، كيف توصلتم إلى 75% لمثل هذا الادعاء؟ ثانيا، منذ انتصار الثورة وحتى اليوم، نجري كل عام انتخابات حرة واحدة على الأقل بمشاركة جميع الناس في إيران".وأردف: "أما النقطة الثالثة فهي أننا في إيران نشجع الناس على المشاركة، ومع ذلك، فإننا لا نفرض سياسات عقابية على أولئك الذين لا يدلون بأصواتهم في الانتخابات، بينما في العديد من الدول الغربية، إذا لم يشارك شخص ما في الانتخابات، فإنه يواجه حرمانا اجتماعيا مؤقتا أو حتى سداد غرامات".يذكر أن إيران كانت قد أجرت انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، يوم الجمعة الماضي، لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.

https://sputnikarabic.ae/20240304/أول-رد-من-إيران-على-مزاعم-طلبها-من-السودان-إنشاء-قاعدة-في-البحر-الأحمر-1086640499.html

https://sputnikarabic.ae/20240301/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الشورى-وخبراء-القيادة-بإيران-وبدء-فرز-الأصوات-1086580543.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار