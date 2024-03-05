https://sputnikarabic.ae/20240305/الاستخبارات-الروسية-تؤكد-أن-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-يهدد-بنزاع-نووي-1086696775.html
الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نووي
الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نووي
سبوتنيك عربي
وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين حول إرسال جنود من... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T19:02+0000
2024-03-05T19:02+0000
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وقال ناريشكين خلال مقابلة على قناة "روسيا-1": "هذا يظهر مستوى عالٍ من اللامسؤولية السياسية بين القادة الأوروبيين الحاليين، في هذه الحالة للرئيس الفرنسي. بالطبع، من المحزن أن نرى هذا".وأضاف ناريشكين: "من المحزن أن نرى هذا الأمر، هذه التصريحات خطيرة للغاية".وتابع ناريشكين ردًا على سؤال، حول ما إذا كانت هذه التصريحات تدفع بالعالم إلى حافة الحرب النووية: "نعم".أكد ناريشكين، أن أمريكا وبريطانيا تشاركان في تدريب قوات العمليات الخاصة وضباط المخابرات على الأعمال التخريبية ضد روسيا.وأضاف ناريشكين: "حقيقة أن أجهزة المخابرات الأمريكية شاركت في تدريب وإعادة تدريب ضباط المخابرات في أوكرانيا هي حقيقة واضحة".وأوضح ناريشكين أنه لا يوجد أدنى شك بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة.وأكد ناريشكين، أن أمريكا تنشئ شبكة استخبارات واسعة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في دول أخرى بالقرب من روسيا للقيام بأعمال تخريبية ضدها.وأوضح ناريشكين أن رد فعل المكاتب العليا في أمريكا كان سلبيا للغاية بشأن تدمير القوات الأوكرانية طائرة "إيل-76"، والتي كان على متنها أسرى حرب أوكرانيين.
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https://sputnikarabic.ae/20240305/ضابط-أوكراني-سابق-القوات-الروسية-اختارت-تكتيكا-قويا-جديدا-1086694164.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نووي
وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين حول إرسال جنود من الناتو إلى أوكرانيا بأنها خطيرة للغاية، واتفق مع الرأي القائل بأن مثل هذه الخطب تدفع العالم إلى حافة الحرب النووية.
وقال ناريشكين خلال مقابلة على قناة "روسيا-1": "هذا يظهر مستوى عالٍ من اللامسؤولية السياسية بين القادة الأوروبيين الحاليين، في هذه الحالة للرئيس الفرنسي. بالطبع، من المحزن أن نرى هذا".
وأضاف ناريشكين: "من المحزن أن نرى هذا الأمر، هذه التصريحات خطيرة للغاية".
وتابع ناريشكين ردًا على سؤال، حول ما إذا كانت هذه التصريحات تدفع بالعالم إلى حافة الحرب النووية: "نعم".
أكد ناريشكين، أن أمريكا وبريطانيا تشاركان في تدريب قوات العمليات الخاصة وضباط المخابرات على الأعمال التخريبية ضد روسيا.
وقال ناريشكين: "الأمريكيون، وخاصة البريطانيين، شاركوا ويشاركون في تدريب قوات العمليات الخاصة وضباط المخابرات للقيام بأعمال تخريبية ضد بلدنا".
وأضاف ناريشكين: "حقيقة أن أجهزة المخابرات الأمريكية شاركت في تدريب وإعادة تدريب ضباط المخابرات في أوكرانيا هي حقيقة واضحة".
وأوضح ناريشكين أنه لا يوجد أدنى شك بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة.
وأكد ناريشكين، أن أمريكا تنشئ شبكة استخبارات واسعة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في دول أخرى بالقرب من روسيا للقيام بأعمال تخريبية ضدها.
وقال ناريشكين: "تقوم أجهزة الاستخبارات الأمريكية بإنشاء شبكة استخباراتية واسعة ليس فقط على الأراضي الأوكرانية، ولكن أيضًا في البلدان الأخرى حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك البلدان القريبة من الأراضي الروسية، من أجل القيام بأعمال تخريبية ضد بلدنا من هذه البلدان".
وأوضح ناريشكين أن رد فعل المكاتب العليا في أمريكا كان سلبيا للغاية بشأن تدمير القوات الأوكرانية طائرة "إيل-76"، والتي كان على متنها أسرى حرب أوكرانيين.