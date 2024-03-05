https://sputnikarabic.ae/20240305/الاستخبارات-الروسية-تؤكد-أن-تصريح-ماكرون-حول-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-يهدد-بنزاع-نووي-1086696775.html

الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نووي

الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نووي

سبوتنيك عربي

وصف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين حول إرسال جنود من... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T19:02+0000

2024-03-05T19:02+0000

2024-03-05T19:02+0000

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وقال ناريشكين خلال مقابلة على قناة "روسيا-1": "هذا يظهر مستوى عالٍ من اللامسؤولية السياسية بين القادة الأوروبيين الحاليين، في هذه الحالة للرئيس الفرنسي. بالطبع، من المحزن أن نرى هذا".وأضاف ناريشكين: "من المحزن أن نرى هذا الأمر، هذه التصريحات خطيرة للغاية".وتابع ناريشكين ردًا على سؤال، حول ما إذا كانت هذه التصريحات تدفع بالعالم إلى حافة الحرب النووية: "نعم".أكد ناريشكين، أن أمريكا وبريطانيا تشاركان في تدريب قوات العمليات الخاصة وضباط المخابرات على الأعمال التخريبية ضد روسيا.وأضاف ناريشكين: "حقيقة أن أجهزة المخابرات الأمريكية شاركت في تدريب وإعادة تدريب ضباط المخابرات في أوكرانيا هي حقيقة واضحة".وأوضح ناريشكين أنه لا يوجد أدنى شك بانتصار روسيا في العملية العسكرية الخاصة.وأكد ناريشكين، أن أمريكا تنشئ شبكة استخبارات واسعة ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في دول أخرى بالقرب من روسيا للقيام بأعمال تخريبية ضدها.وأوضح ناريشكين أن رد فعل المكاتب العليا في أمريكا كان سلبيا للغاية بشأن تدمير القوات الأوكرانية طائرة "إيل-76"، والتي كان على متنها أسرى حرب أوكرانيين.

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