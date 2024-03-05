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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240305/التمساح-الروسية-تدمر-المعاقل-الأوكرانية-على-محور-سيفيرودونيتسك-فيديو-1086664706.html
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر تنفيذ مروحية "كا-52" (التمساح) الروسية ضربات على معاقل القوات الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك في... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T06:41+0000
2024-03-05T06:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم المروحية الهجومية "كا-52" بضرب معاقل العدو والقوة البشرية في اتجاه سيفيرودونيتسك".وأشارت الدفاع إلى أن "الضربة الموجهة أصابت الأهداف المحددة بنجاح، وعادت المروحية بنجاح إلى المطار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
https://sputnikarabic.ae/20240305/سياسي-فرنسي-المساعدات-المالية-لكييف-من-الاتحاد-الأوروبي-اختفت-1086663249.html
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روسيا, العالم

"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو

06:41 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 06:51 GMT 05.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمروحية "كا-52" التمساح
مروحية كا-52 التمساح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر تنفيذ مروحية "كا-52" (التمساح) الروسية ضربات على معاقل القوات الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قام طاقم المروحية الهجومية "كا-52" بضرب معاقل العدو والقوة البشرية في اتجاه سيفيرودونيتسك".

وأضافت الدفاع: "تمكنت أطقم "كا-52" التابعة للقوات الجوية الروسية من إطلاق صورايخ من نوع "إس-8" غير الموجهة من أقرب مكان ممكن، في ظروف جوية صعبة، على معاقل ومعدات القوات الأوكرانية".

وأشارت الدفاع إلى أن "الضربة الموجهة أصابت الأهداف المحددة بنجاح، وعادت المروحية بنجاح إلى المطار".
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
خبير ألماني: بسالة القوات الروسية ونقص الذخيرة الأوكرانية أجبرتا قوات كييف على الانسحاب من مناطق عدة
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