https://sputnikarabic.ae/20240305/الدفاع-الألمانية-روسيا-تحدد-جدول-أعمالنا-في-برلين-1086673951.html

الدفاع الألمانية: روسيا تحدد جدول أعمالنا في برلين

الدفاع الألمانية: روسيا تحدد جدول أعمالنا في برلين

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن روسيا تضع جدول الأعمال في ألمانيا منذ عدة أسابيع أو حتى أشهر، وتحدد المواضيع التي ستتم مناقشتها بشكل نشط في... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T11:29+0000

2024-03-05T11:29+0000

2024-03-05T11:42+0000

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وقال بيستوريوس في تعليق على الوضع حول المحادثة المسربة بين ضباط ألمان رفيعي المستوى حول هجمات محتملة على جسر القرم باستخدام صواريخ من طراز "توروس": "هذا بالضبط ما يريد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تحقيقه. إنه يضع الأجندة منذ أشهر، أو على الأقل عدة أسابيع، يقوم بوضع جدول الأعمال هنا في ألمانيا، سواء كان ذلك دعم أوكرانيا بشكل أو بآخر، أو مدى نجاح أوكرانيا، أو ما إذا كان بإمكانها الانتصار في الحرب أم لا. مرارًا وتكرارًا إنها أجندة مفروضة من الخارج من خلال حدث أو آخر".وتابع بيستوريوس: "لقد أجريت بالأمس محادثات هاتفية مع الشركاء والزملاء لم يتم تقويض الثقة في ألمانيا. فالجميع يعرف خطر مثل هذه الاعتراضات والجميع يعرف أنه من المستحيل توفير حماية بنسبة 100 في المئة ضدها".ومع ذلك، في الأول من مارس/ آذار، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانياوجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.

https://sputnikarabic.ae/20240305/إعلام-كييف-لن-تستلم-صواريخ-توروس-بعد-فضيحة-التسريبات-الصوتية-للضباط-الألمان-1086670134.html

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