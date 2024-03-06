https://sputnikarabic.ae/20240306/أعلى-قفزة-في-كرة-القدم-1086718362.html

أعلى قفزة في تاريخ كرة القدم

أعلى قفزة في تاريخ كرة القدم

سبوتنيك عربي

تعرض كرة القدم مجموعة متنوعة من اللاعبين الموهوبين، الذين يتفوقون في جوانب مختلفة من اللعبة، حيث يمتلك بعض منهم قدرات استثنائية في المراوغة والتسجيل، بينما... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T13:02+0000

2024-03-06T13:02+0000

2024-03-06T13:03+0000

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سنتعرف في هذا المقال على أعلى 10 قفزات في تاريخ لعبة كرة القدم، والتي يتصدر إحصائياتها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدد القفزات التي سجلها مع أندية مختلفة.أعلى قفزة في تاريخ كرة القدميتميز العديد من اللاعبيين بتنفيذهم للكرات الرأسية ببارعة تامة، في حين تعتبر نقاط ضعف لدى لاعبين آخرين، بالإضافة لقوة تنفيذ الكرة الرأسية يوجد عدد من العوامل، التي تتوقف على تنفيذها بطريقة صحيحة، تتعلق بالارتقاء العالي والتوقيت الدقيق، وهي الأمور التي تبرز التباين بين اللاعبين في تنفيذ هذا النوع من المهارات.أعلى 10 قفزات في تاريخ كرة القدمكريستيانو رونالدو ضد مانشستر يونايتد (2.93 م)أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، أظهر باستمرار قدرته الاستثنائية في القفز لارتفاعات عالية من الوضع العمودي، حتى أن الكثيرين قارنوا قفزاته بقفزات لاعبي كرة السلة الأمريكية للمحترفين.عندما يقفز رونالدو ليضرب الكرة برأسه، يمكنه أن يصل إلى ضعف طوله تقريبًا، ما يجعل قفزته أعلى قفزة مسجلة في تاريخ كرة القدم. إن مشاهدة قفزاته هي مشهد مذهل، حيث يبدو أنه يتحدى الجاذبية، ويبدو وكأنه يطفو ويتوقف في الهواء.ليس من المفاجئ إذًا أن معظم الأهداف في قائمة أعلى القفزات في كرة القدم تعود لرونالدو، بالإضافة إلى ذلك، يحمل النجم البرتغالي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بالرأس في تاريخ كرة القدم، حيث سجل ما يقرب من 150 هدفًا لكل من الأندية التي لعب فيه ولمنتخب بلاده.وقد أثارت قدرة رونالدو على القفز عاليًا والتحليق في الهواء مقارنات مع أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، فإن براعة رونالدو في القفز تفوق تلك التي يتمتع بها اللاعب العادي في الدوري الأمركي للمحترفين، ما يعزز مكانته كرياضي استثنائي في عالم كرة القدم.تعد أعلى قفزة مسجلة لكريستيانو رونالدو، على الإطلاق بمثابة إنجاز رائع في تاريخ كرة القدم. خلال مباراة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في فبراير/ شباط 2013، أثناء اللعب لريال مدريد ضد مانشستر يونايتد، حقق رونالدو قفزة مذهلة بلغت 2.93 متر، هذه القفزة وضعت خصمه، باتريس إيفرا، الذي كان مكلفًا بمراقبته، عاجزًا تمامًا عندما رأى رونالدو يحلّق في الهواء.يوسف النصيري ضد البرتغال (2.78 م)المهاجم المغربي الموهوب، اكتسب سمعة طيبة بفضل قدرته الاستثنائية في القفز وكفاءته في التسجيل برأسه، وليس من المستغرب أن يكون هدفه من بين أعلى القفزات في تاريخ كرة القدم.خلال مباراة ربع النهائي ضد البرتغال في كأس العالم 2022، نفذ النصيري كرة رأسية تتحدى الجاذبية، وأظهر وقتا رائعا في الهواء، وتغلب على حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا، ليحقق هدف الفوز للمغرب1-0.تم تنفيذ رأسية النصيري الرائعة من ارتفاع مذهل بلغ 2.78 متر، والجدير بالذكر أنه على الرغم من طوله الذي يبلغ نحو 1.88 متر (6 قدم 2 بوصة)، فإنه يمتلك قدرة رائعة على القفز ضعف طوله تقريبًا.بيفيس موغابي ضد روس كاونتي (2.62 م)أظهر المدافع الدولي الأوغندي لفريق مذرويل، قدرته الرائعة على القفز خلال مباراة في الدوري الاسكتلندي الممتاز ضد روس كاونتي، في فبراير 2021، وأظهرت الضربة الرأسية العالية، التي سجلها هيمنته في منطقة الجزاء حيث تفوق على اللاعبين الآخرين في القفز.وتم تسجيل قفزة موغابي على ارتفاع مذهل بلغ 2.62 متر، ما يسلط الضوء على براعته في الكرات الرأسية.فيكايو توموري ضد يوفنتوس (2.61 م)خلال فوز ميلان 3-0 على يوفنتوس في مايو/ أيار 2021، ترك المدافع فيكايو توموري، بصمته بتجاوز أعلى رقم قياسي للقفز لكريستيانو رونالدو، في الدوري الإيطالي، وبلغت قفزة توموري الرائعة 2.61 متر، ما سمح له بالتفوق على جورجيو كيليني، وبمهارة.فيكتور أوسيمين ضد سبيزيا (2.58 م)في 7 فبراير 2023، دخل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، التاريخ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، خلال فوز نابولي الرائع خارج أرضه على سبيزيا بنتيجة 3-0.جاءت لحظة أوسيمين المميزة عندما سجل هدفًا رائعًا برأسه في مرمى فريق ليتل إيجلز على ملعب ألبرتو بيكو، ليضمن مكانه بين أعلى القفزات في تاريخ كرة القدم. وفي الدقيقة 68 من المباراة، حلّق أوسيمين فوق حارس المرمى بارتلوميج دراجوفسكي، ليضاعف تقدم نابولي بقفزة مذهلة بلغت 2.58 متر، وتفوق على دراجوفسكي ليواصل تشتيت الكرة ويسدد الكرة برأسه ببراعة في الشباك.كريستيانو رونالدو ضد سامبدوريا (2.56 م)هدف الفوز الذي سجله كريستيانو رونالدو، ضد سامبدوريا في مباراة بالدوري الإيطالي، عام 2019، ترك الجمهور في حالة من الذهول، إذ أظهر الهدف، وهو ضربة رأس كلاسيكية، مهارات رونالدو الاستثنائية وتم تسجيله على ارتفاع مثير للإعجاب بلغ 2.56 متر.زلاتان إبراهيموفيتش ضد إنتر ميلان (2.53 م)خلال مباراة ديربي ميلانو، في فبراير 2020، أظهر زلاتان إبراهيموفيتش، مهاراته الرياضية المذهلة وقدرته على القفز، والجدير بالذكر أنه قدم التمريرة الحاسمة للهدف الافتتاحي لميلان وكاد أن يضاهي ارتفاع قفزة كريستيانو رونالدو، المثير للإعجاب من الهدف المذكور أعلاه ضد سامبدوريا.تم قياس قفزة إبراهيموفيتش على ارتفاع مذهل بلغ 2.53 متر عن الأرض، ما جعل هذا العمل الفذ أكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن إبراهيموفيتش، كونه أطول من رونالدو، تمكن من مطابقة ارتفاع قفزته تقريبًا. أكد هذا أيضًا على براعة إبراهيموفيتش، البدنية غير العادية وسلّط الضوء على قدرته على السيطرة في الألعاب الهوائية على الرغم من مكانته المهيبة بالفعل.كريستيانو رونالدو ضد تورينو (2.47 م)في موسم الدوري الإيطالي 2018/2019، أظهر كريستيانو رونالدو قدرته المذهلة في القفز في مباراة ضد تورينو، وسجل رونالدو قفزة مذهلة بلغت 2.47 متر، وترك المتفرجين في رهبة من براعته الهوائية.خلال ديربي تورينو، تقدم تورينو وبدا مستعدًا لتحقيق نصر لا يُنسى على يوفنتوس. ومع ذلك، كان لدى رونالدو خططا مختلفة. وفي الدقيقة 84 من المباراة، حُرم تورينو بشدة من الفوز بإطلاق رأسية قوية، فعادل النتيجة وأنقذ نقطة حاسمة ليوفنتوس.كريستيانو رونالدو ضد أوساسونا (2.44 م)غالبًا ما تكون العروض الاستثنائية التي يقدمها كريستيانو رونالدو، مصحوبة بلحظات من التألق التي تترك المشجعين في حالة من الرهبة. خلال موسم الدوري الإسباني 2011/2012، أظهر رونالدو قدرته المذهلة في القفز في مباراة ضد أوساسونا، حيث سجل ثلاثية رائعة في فوز ريال مدريد 7-1 على ملعب "سانتياغو برنابيو".وكان الهدف الثالث لرونالدو هو الذي أذهل الجماهير بشكل خاص، وبقفزة مذهلة بلغت 2.44 متر، أظهر مهاراته الرياضية الاستثنائية وتوقيته للتواصل مع الكرة في الهواء وإيجاد الشباك. كان هذا الهدف بمثابة شهادة على قدرة رونالدو على تحدي الجاذبية وإحداث تأثير كبير حتى في أصعب المواقف.كريستيانو رونالدو ضد ساسولو (2.44 م)خلال فترة وجوده في يوفنتوس، استمر كريستيانو رونالدو، في جذب الجماهير بقدرته المذهلة على القفز، في مباراة ضد ساسولو، ترك رونالدو المتفرجين مذهولين بقفزة ملحوظة خلال مبارزة هوائية.وقفز رونالدو في الهواء متفوقا على حارس ساسولو أندريا كونسيجلي، الذي لم يتمكن من مضاهاة قفزته المذهلة، وعلى غرار الهدف المذكور أعلاه ضد أوساسونا، تم تسجيل هذا الهدف الاستثنائي على ارتفاع 2.44 متر.

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