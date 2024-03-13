https://sputnikarabic.ae/20240313/طول-وعرض-مرمى-كرة-القدم-1086938226.html

طول وعرض مرمى كرة القدم

طول وعرض مرمى كرة القدم

سبوتنيك عربي

يعد المرمى في كرة القدم جزءًا مهمًا من الملعب في لعبة كرة القدم، حيث يسعى الفريقان المتنافسان لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في شباك الفريق الخصم. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

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سنتعرف في هذه المقال على القياس النظامي لمرمى كرة القدم واختلافه بحسب الفئات العمرية ومكان ممارسة اللعبة وتاريخ تطور هذه القياسات.طول وعرض المرمى القياسيوفقًا للقواعد، يجب أن تكون الأبعاد القياسية للمرمى في لعبة كرة القدم، على النحو التالي: العرض 7.32 متر، الارتفاع 2.44 متر والعمق - 2.44 متر. يتم تنظيم هذه الأبعاد بشكل صارم من قبل "FIFA" ويتم استخدامها في جميع الملاعب الرسمية.هذه القياسات الفريدة وحجم المرمى يسمح للحكام واللاعبين بتحديد ما إذا كانت الكرة مسجلة أم لا، بالإضافة إلى ذلك، تعمل أحجام مرامٍ معينة على تعزيز تطور اللعبة وإنشاء فرص تكتيكية معينة للفرق. على سبيل المثال، المرى الكبير يعطي مساحة أكبر لمناورات الهجوم، في حين أن المرمى الصغير يجعل الدفاع أكثر صعوبة.ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك أحجامًا ومقاسات أخرى للمرمى تستخدم في بعض أنواع كرة القدم الأخرى. على سبيل المثال، في كرة القدم المصغرة، يكون للمرامي أبعاد أكثر إحكاما، عرض 3.05 متر وارتفاع 1.83 متر. وفي كرة الصالات، حيث تُلعب المباراة على ملعب أصغر، تبلغ أبعاد المرمى 3 × 2 متر، لكن في كرة القدم التقليدية، فإن المعيار 7.32 × 2.44 متر هو المعروف لدى جميع محبي هذه اللعبة.أحجام المرمى في أنواع مختلفة من كرة القدمالمرمى: لجميع فئات كرة القدم (المحترفين، الشباب، الأطفال) يجب أن يكون عرض المرمى هو ذاته وأن يكون 7.32 متر.ارتفاع المرمى: يجب ضبط ارتفاع المرمى على مسافة قياسية تبلغ 2.44 متر، ويجب الحفاظ على هذه المسافة لجميع فئات كرة القدم.تتيح أحجام المرامي هذه توفير ظروف متساوية للفرق وجعل اللعبة أكثر عدالة، كما أنها المعيار الأساسي في تصميم وبناء ملاعب كرة القدم.حجم مرمى كرة القدم في منافسات مختلفةيجب تثبيت المرمى في كرة القدم بمقدار ثلث طول الملعب من كل جانب، هذا يعني أنه من حافة الملعب إلى المرمى ستكون هناك مسافة ثلث الطول الإجمالي.يجب أن يكون المرمى مثبتا بشكل آمن، ويتم تثبيته عادةً في الأرض باستخدام أعمدة دعم أو متصل بإطارات خاصة.المرمى في المنافسات الدولية والرسمية: الارتفاع 2.44م والعرض 7.32 م.المرمى في كرة قدم المصغرة: الارتفاع 2.2 م والعرض 3.66 م.كرة القدم للأطفال (تحت 8، تحت 10، تحت 12 سنة): الارتفاع 1.8م والعرض 4.5 م.يبلغ ارتفاع المرمى في كرة القدم الدولية 2.44 متر وعرضه 7.32 أمتار، تساعد هذه المعايير على ضمان عدالة اللعبة والحفاظ على التوحيد القياسي على جميع مستويات منافسات كرة القدم.تتميز كرة الصالات بصغر حجم الملعب والمرمى. ارتفاع المرمى 2.2 متر وعرضها 3.66 متر. غالبًا ما يستخدم هذا النوع من اللعبة للتدريب والمباريات الترفيهية.في كرة القدم للأطفال، يوصى باستخدام مرمى أكثر إحكاما. للفئات العمرية "U8" و"U10" و"U12" يبلغ الطول 1.8 متر والعرض 4.5 متر. يتيح ذلك للأطفال تطوير مهاراتهم بشكل أكثر فعالية دون إرهاق أنفسهم جسديًا.تعد المرامي جزءًا لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، ولحجمها وقياساتها أهمية كبيرة لتحقيق التوازن والعدالة في المباريات. ونظرًا لهذه المعايير، يمكن للاعبين والمدربين تطوير مهاراتهم واستراتيجياتهم، وإظهار مستوى عالٍ من مهارة كرة القدم.تاريخ التغيرات في حجم مرمى كرة القدمتم إنشاء أحجام المرامي القياسية في كرة القدم، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في نهاية القرن التاسع عشر، وظلت دون تغيير حتى يومنا هذا. تم تحديد أحجام المرامي مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، بما في ذلك التقاليد التاريخية وراحة اللاعب.تتكون أحجام المرمى القياسية من عمودين يقعان على مسافة 7.32 متر عن بعضهما بعضا. يبلغ ارتفاع القائمتين 2.44 متر، ويجب أن يكون ارتفاع العارضة الأفقية (العارضة) 2.13 متر.السبب الرسمي لاختيار هذه الأحجام هو أن هذه المرامي توفر ظروف اللعب المثالية، إنها توفر مساحة كافية للاعبين من أجل المناورة، وتسمح لهم برؤية الكرة والخصم بوضوح.ومع ذلك، هناك تفسيرات تاريخية أخرى لاختيار أحجام المرمى القياسية، وربما تم تحديد هذه الأبعاد بناء على أبعاد المرامي الأصلية المستخدمة في المباريات في بريطانيا، حيث ولدت كرة القدم. كما تم مراعاة أبعاد الملعب الذي ستوضع فيه المرامي.وبالتالي، فإن أصل أحجام الأهداف القياسية في كرة القدم تاريخي ويهدف إلى ضمان ظروف اللعب المثالية.تأثير أحجام المرمى على اللعبةحجم المرمى في كرة القدم له أهمية كبيرة في طريقة اللعب، فهو لا يحدد الجانب البصري للملعب فحسب، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على تكتيكات الفرق ومهام اللاعبين.إن استخدام أحجام المرامي القياسية، التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يضمن تكافؤ الفرص لجميع الفرق واللعب النظيف وموضوعية النتائج.تسمح أحجام المرامي المناسبة للاعبين بتطوير استراتيجيات تكتيكية بناءً على حجم المرمى وأداء مهامهم على أرض الملعب. يحتاج اللاعبون المهاجمون إلى وضع الكرة بين القائمين، وعلى المدافعين منع ذلك.بالنسبة لحراس المرمى، تعتبر أحجام الأهداف ذات أهمية خاصة. إنهم بحاجة إلى اتخاذ موقف بسرعة ومنع وصول الخصوم إلى هدفهم. بفضل الحجم المناسب، يتمتع حراس المرمى بالقدرة على العمل بفعالية في الملعب، وتنفيذ ردود الفعل والقيام بالتصديات المهمة.أدنى انحراف عن الأبعاد القياسية يمكن أن يؤثر بشكل خطير على اللعبة. زيادة عرض المرمى، على سبيل المثال، يمكن أن تسهم في زيادة عدد الأهداف، وهذا بدوره سيغير العنصر الاستراتيجي في اللعبة ويؤدي إلى ظهور تكتيكات جديدة.أيضًا، عندما تلعب الفرق في ملعب فيه حراس مرمى صغيرين أو أهداف ذات حجم غير قياسي، يمكن أن يؤثر ذلك على تدريب اللاعبين. يمكن تخصيص جميع مهاراتهم وتدريباتهم، وفقًا للظروف المحددة للعبة وقد لا تعمل في ملعب بأحجام المرامي الصحيحة.وبالتالي، فإن الحجم الصحيح للمرمى في لعبة كرة القدم له أهمية كبيرة في طريقة اللعب، إنه يوفر مجالًا متكافئًا لجميع الفرق، ويعزز اللعب النظيف ويمنح اللاعبين الفرصة لإظهار مهاراتهم على أكمل وجه.شبكة مرمى كرة القدمالتاريخ الرسمي لأول استخدام لشبكة خاصة على المرمى هو، في 23 مارس 1891. في مثل هذا اليوم قاتلت فرق شمال وجنوب إنجلترا. يعتقد صانع معدات الصيد جون برودي، أنه "إذا تم تعليق الشبكة فوق المرمى، فإن الكرة لن تطير خارج الحدود بعد الهدف، سوف تصبح اللعبة أكثر قابلية للفهم ومثيرة للاهتمام". حصل برودي لاحقًا على براءة اختراع لاختراعه، وشكر عالم كرة القدم برودي من خلال تسمية أحد شوارع ليفربول باسمه تكريمًا له. في تلك السنوات، كان يُعتقد أن الشبكة الصحيحة لهدف كرة القدم يجب أن تحتوي على 25000 عقدة.لم يتم تحديد أبعاد الشبكة فحسب، بل تم أيضًا تحديد أبعاد التقاطعات والمواد التي تصنع منها الشبكة، و على ألا يقل سمك السلك الذي تنتج منه المعدات المسموح بها عن 1.8 ولا يزيد عن 5.5 ملم.يجب أن تكون المادة متينة ومقاومة للتأثيرات البيئية الضارة، ولا يُنصح بإزالتها بعد المباراة وإعادة توصيل الشبكة في كل مرة. يجب أن تحافظ الشباك على أبعادها الخطية، وألا تتعرض للتلف بسبب أشعة الشمس، وأن تتحمل قوة الكرة التي تطير بسرعة كبيرة. الأكثر استخدامًا في صناعة الشبكة هي خيوط "البولي بروبيلين" و"البولي أميد"، إنها تجف جيدًا ولا تتعفن وهي قوية جدًا ومتينة.الحمولة التي يجب أن تتحملها الشبكات هي 110 كيلو غراما من الضغط المستمر لمدة 10 ثواني. خلال هذا الوقت، يجب ألا تغير الشبكة حجمها أو تتشوه.حجم الشبكة في مباريات كرة القدم الاحترافية 2.5*7.5*2 متر. بالنسبة للشاطئ وكرة الصالات، قد يُسمح بأحجام أخرى.يتم تصنيف الشبكة حسب مقاومتها للتمزق:أ - القوة من 180 نيوتن.ب - القوة من 108 نيوتن.ج - القوة من 79.2 نيوتن.حسب درجة تمدد الحبل ينقسم إلى فئتين: "Z" بقوة 700 نيوتن، و"Y" بقوة 300 نيوتن.

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