https://sputnikarabic.ae/20240311/التسلل-في-كرة-القدم-1086878077.html

التسلل في كرة القدم

التسلل في كرة القدم

سبوتنيك عربي

التسلل هو إحدى أصعب القواعد في كرة القدم، حيث من الصعب على اللاعبين السيطرة عليه، إذ يقوم المدافعون أحيانًا بإنشاء تسلل مصطنع لعرقلة هجوم يحتمل أن يكون خطيرًا... 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T13:46+0000

2024-03-11T13:46+0000

2024-03-11T13:46+0000

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يعتبر التسلل من أصعب قواعد كرة القدم التي تواجه حكام مباريات كرة القدم وكذلك اللاعبين، الأمر الذي دعا لدخول التكنولوجيا إلى ملاعب كرة القدم لتعتمد تقنية الحكم المساعد الفيديو أو الإعادة وكما تعرف بـ"VAR".نتعرف في هذا المقال على التسلل وتاريخ ظهوره ومعاييره بالإضافة لدخول تقنية الإعادة بالفيديو.التسلل في كرة القدميعتبر من القواعد المهمة في كرة القدم والذي واكب تطور اللعبة منذ نشأتها ليواكب أيضا التقدم التقني الذي دخل ملاعب كرة القدم، وبات يعتمد على التقنيات الحديثة لإبراز حالات الاشتباه بالتسلل.تاريخ حكم التسلليعتبر عيد ميلاد التسلل هو 26 أكتوبر/تشرين الأول 1863، حيث ظهر التسلل مع القواعد الـ12 الأساسية للعبة، وذلك في لندن، في مرحلة تنظيم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.قاعدة التسلل كانت ضرورية حتى لا تتحول المباراة إلى مجرد رمي للكرة نحو مرمى الخصم، ليتزاحم المهاجمون على بعد خطوة من خط المرمى.تم تقديم أول قاعدة بشأن التسلل في عام 1863، حيث يعتبر اللاعب "متسللاً" إذا كان وقت التمريرة أقرب من ثلاثة لاعبين منافسين، بما في ذلك حارس المرمى، لخط المرمى.وكانت هذه هي القاعدة التي اتبعت في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر، ولم تستغرق وقتا طويلا، وأصبح من السهل على الفريق المهاجم الوصول إلى مرمى الخصم، وبالتالي بدأ تسجيل الكثير من الأهداف.وحتى عام 1907، كانت قاعدة التسلل مطبقة على الملعب بأكمله، وليس فقط على النصف المدافع.و في عام 1925، تقرر تغيير القاعدة، ليصبح المهاجم متسللاً إذا وقف بالقرب من لاعبين وليس ثلاثة.ومنذ تطبيق القاعدة، ارتفع عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي بشكل حاد، من 4700 هدف بموجب قاعدة التسلل القديمة إلى 6373 هدفًا بموجب القاعدة الجديدة.في عام 1990، تم اتخاذ قرار يمكن بموجبه أن يكون اللاعب المهاجم على نفس خط اللاعب الثاني في الفريق المدافع. تم القيام بذلك لإعطاء ميزة طفيفة للفريق المهاجم.في عام 2003، تم إجراء تعديل مهم للغاية، والذي بموجبه لا يعتبر اللاعب متسللاً بحكم الأمر الواقع، في حين لم يشارك بشكل فعال في اللعبة (لا يلمس الكرة، ولا يتدخل مع حارس المرمى أو المدافع) ويمكن مواصلة الهجوم.تعريف التسللعندما يكون أي جزء من جسم اللاعب أو قدميه أو بقية جسده بخلاف يديه داخل خط منتصف ملعب الخصم في اللحظة التي يستلم فيها الكرة، يعتبر متسللا، عندما يكون أي جزء من رأس اللاعب المهاجم أو قدميه أو بقية جسده أقرب من جسد لاعب الفريق الخصم الأخير إلى مرماه في اللحظة التي يستلم فيها المهاجم الكرة.معايير التسلل1-التسلل النشطعندما يكتسب المهاجم، بسبب موقف تسلل، أفضلية في المباراة، ويواصل تصرفاته الهجومية ويسجل هدفًا أو يقدم تمريرة حاسمة، وفي هذه الحالة يسجل الحكم الجانبي مخالفة للقواعد، ويلغي الحكم الرئيسي الهدف المسجل.2-التسلل السلبيلاعب كرة القدم في موقف تسلل، لكنه لا يؤثر على المباراة ، فهو لا يساعد زملاءه في الفريق على إكمال الهجوم ولا يتدخل مع الخصم (بما في ذلك عدم حجب رؤية حارس المرمى) وفي هذه الحالة لا يوقف الحكم المباراة.3-التسلل الاصطناعييقوم الدفاع بشكل مستقل ببناء خط تسلل ويحاول التقدم قليلاً حتى قبل تمريرة الخصم من أجل ترك لاعب أو أكثر من لاعبي الفريق المنافس خارج اللعبة.تأثير حالات التسلل على اللعبةتؤثر حالات التسلل على كرة القدم بشكل كبير، فلم تكن هناك مثل هذه القاعدة قبل عام 1863. كانت اللعبة مختلفة تماما، لأنه لم يكن هناك أي نقطة في تطبيق وتطوير التكتيكات المختلفة. يمكن للمهاجمين أن يكونوا في منطقة جزاء الخصم، ومن خلال رمية طويلة، يمكنهم التعامل بسهولة مع حارس مرمى الخصم، الأمر مشابه للعب الكرة مع الأطفال. الآن كل شيء مختلف، الفريق الضعيف يستطيع من خلال التكتيك الجيد أن يدير دفاعه وموقع التسلل.يقوم لاعبو الخط الدفاعي للفريق الذي ليس لديه الكرة بمراقبة تمركز لاعبي الفريق المهاجم بشكل مقصود وفي لحظة التمريرة يمكنهم إنشاء تسلل بشكل مصطنع من خلال الركض للأمام، تاركين المهاجم خلف خط التسلل. التكتيكات الجيدة لفريق ضعيف تمنحه فرصة وميزة على الفريق القوي بفضل قاعدة التسلل.تقنية الفيديو "VAR"يبلغ عمر نظام VAR ست سنوات فقط، لكننا نسينا تقريبًا كيف ستكون كرة القدم من دونه. لا تهدأ الخلافات حول كيفية استخدام مراجعات الفيديو، فكل جولة تقريبًا من أي بطولة كرة قدم كبرى تكون مصحوبة بفضائح. لكن بالنسبة لوكلاء المراهنات، أصبح VAR صديقًا حقيقيًا. ومع ذلك، فإن هذا النظام يصحح معظم أخطاء القضاة. لكن وكلاء المراهنات ذهبوا إلى أبعد من ذلك - فهم يقبلون الرهانات على استخدام تقنيةVAR في مع النهج الصحيح، يمكنك الاستفادة من مشاهدات الفيديو.ما هو حكم الفيديو المساعد VAR اختصار لـ Video Assistant Referee، هو نظام إعادة تشغيل فيديو يساعد الحكام أثناء مباراة كرة القدم. تم تقديمه حتى يتمكن المحكم من اتخاذ القرار الصحيح في المواقف المثيرة للجدل. إذا ارتكب الحكم خطأً فادحًا، فسوف يقوم VAR بمطالبته، وبالتالي مساعدته على تصحيح خطأه."الفار" في جوهره عبارة عن مجموعة من الكاميرات المثبتة في الملعب. يتم عرض الصورة من هذه الكاميرات طوال المباراة على شاشات في غرفة خاصة، حيث يقوم مجموعة من حكام VAR بمراقبة المباراة. هذه المجموعة على اتصال دائم مع الحكم في الميدان. إذا ارتكب خطأً فادحًا أو ظهر موقف مثير للجدل، فإن فريق VAR يتدخل.تم إدخال تقنية VAR في كرة القدم بسبب الأخطاء التحكيمية المستمرة، وقد تم تصميم النظام لتصحيحها. تم اختبار تقنية VAR لأول مرة في صيف عام 2016 في إحدى مباريات فرق الشباب في الدوري الأمريكيMLS. وفي خريف العام نفسه، تم استخدام نظام إعادة تشغيل الفيديو لأول مرة في أوروبا. ثم بدأ تطبيق النظام بسرعة في جميع أنحاء العالم. الآن VAR موجود في جميع البطولات الوطنية الكبرى وكؤوس أوروبا وبطولات المنتخبات الوطنية.من المهم ملاحظة أنه، على عكس عدد من الرياضات الأخرى، يمكن للحكم الرئيسي فقط تقديم طلب لمشاهدة لحظة معينة في المباراة. على سبيل المثال، في لعبة الهوكي أو كرة السلة أو التنس أو الكرة الطائرة، يمكن للاعبين والمدربين طلب إعادة ما يعتبرونه لحظة مثيرة للجدل. في كرة القدم هذا ممنوع ويعاقب عليه بالبطاقة الصفراء، وفي حالة المدرب بالبطاقة الحمراء.يحق لحكام الفيديو المساعدين التدخل في المباراة بأنفسهم، ولكن فقط إذا كان فريق VAR مقتنعًا بوجود خطأ فادح من قبل الحكم في الملعب. وفي هذه الحالة تتم دعوة الحكم الرئيسي إلى شاشة خاصة على طرف الملعب لمشاهدة اللإعادة وإما أن يغير القرار أو يقتنع بأنه على حق. يجب مراجعة كل هدف تم تسجيله للتأكد من عدم وجود تسلل محتمل أو أي انتهاك آخر للقواعد.ما هي النقاط التي يأخذها VAR بالاعتبار؟يتم تنظيم قواعد استخدام VAR بشكل صارم. في الواقع، يتم استخدام إعادة تشغيل الفيديو فقط في أربع حالات:وبطبيعة الحال، ينتقد المدربون واللاعبون القواعد في بعض الأحيان، حيث تظل بعض الأخطاء التحكيمية خارج نطاق اختصاص نظام إعادة الفيديو. ومن ناحية أخرى، فإن الحدود الصارمة تحرر اللعبة من التوقفات غير الضرورية. وفي البطولات الكبرى، لا تتجاوز مشاهدة إعادة الفيديو واتخاذ القرار دقيقة واحدة. هناك أيضًا منتقدون يعتقدون أن تقنية VAR تقتل عنصر الصدفة في كرة القدم وتكسر روح اللعبة. لكن هؤلاء الناس هم الأقلية. حسنًا، يقوم وكلاء المراهنات على قدم وساق باستكشاف سوق جديدة لأنفسهم.أصبح نظام إعادة تشغيل الفيديو VAR موضع جدل، فالبعض يؤيد نظام VAR والبعض الآخر يعارضه. وإليكم تصريحات يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول:"خلال الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان هناك اقتراح لجعل خط التسلل أكثر سمكًا. أود ذلك. هذه ليست أكبر مشكلة في العالم، نريد فقط حلولًا واضحة وصحيحة. المشكلة الوحيدة هي أننا يجب أن ننتظر. نصف ساعة لمعرفة ما هو التسلل في إصبع قدمك."أو كلام ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام آنذاك:"أخشى أنه من خلال إعادة تشغيل الفيديو والاهتمام بهذه الأشياء الصغيرة، سنقتل اللعبة. نحن نحب ذلك. الحكام هم أشخاص أيضًا، أحيانًا يكونون على حق، وأحيانًا يكونون على خطأ. على مدار الموسم بأكمله، على مدار 10 أشهر، حدثت أخطاء. يحدث لصالحك وضدك. أنا شخصياً أحب هذا النوع من كرة القدم".يمكن للمرء أن يجادل كثيرًا حول الحاجة إلى نظام إعادة تشغيل الفيديو وحكام الفيديو، لكن يمكننا أن نقول بثقة إن هذا أصبح حقيقة بالفعل. وهذا يجلب القليل من العدالة لكرة القدم، بالطبع ليس مثاليًا ويتطلب التطوير، ولكن في غضون عامين لن يشك أحد في الحاجة إلى تقنية VAR.

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