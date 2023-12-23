https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-طائرة-مسيرة-انطلقت-من-إيران-مباشرة-استهدفت-السفينة-المرتبطة-بإسرائيل-قبالة-الهند-1084390839.html

إعلام: طائرة مسيرة انطلقت من إيران مباشرة استهدفت السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند

إعلام: طائرة مسيرة انطلقت من إيران مباشرة استهدفت السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "المسيرة التي هاجمت السفينة قرب الهند انطلقت من إيران". 23.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-23T12:43+0000

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وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن "الطائرة المسيرة انطلقت من إيران مباشرة وليس من قبل "أنصار الله" في اليمن"، مشيرة إلى أن المسيرة استهدفت السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند، ولم يصب أي من أفراد طاقمها لكنها تضررت ".من جهتها، قالت شركة زيم الإسرائيلية، إنه "لا علاقة لها بالسفينة التي تعرضت لهجوم إيراني قرب سواحل الهند".وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية، أكدت في وقت سابق اليوم، "وقوع حادث هجوم على سفينة تجارية جنوبي الهند"، دون الإفصاح عن تبعية السفينة المستهدفة.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، إن "هجوما بمسيرة استهدف سفينة على بعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال في الهند"، محذرة من مرور سفن أخرى في المنطقة ذاتها.يأتي هذا بعد ساعات من تأكيد الحرس الثوري الإيراني، "قدرته على إغلاق مضيق جبل طارق"، مشيرًا إلى أن "البحر الأحمر تحول إلى كابوس لأمريكا وإسرائيل".وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية، العميد محمد رضا نقدي، إنه "مع استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين على واشنطن وحلفائها توقع إغلاق ممرات مائية أمامهم كالبحر المتوسط وجبل طارق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واتهم البيت الأبيض، أمس الجمعة، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

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