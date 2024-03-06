https://sputnikarabic.ae/20240306/الكرملين-أمريكا-تقاتل-ضد-روسيا-ودباباتها-تسير-على-أراضينا--1086715005.html

الكرملين: أمريكا تقاتل ضد روسيا ودباباتها تسير على أراضينا

الكرملين: أمريكا تقاتل ضد روسيا ودباباتها تسير على أراضينا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمريكا تقاتل ضد روسيا الاتحادية وتستخدم دباباتها وأن هذه الدبابات مصيرها التدمير. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T11:23+0000

2024-03-06T11:23+0000

2024-03-06T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف خلال ماراثون "المعرفة أولا" لجمعية "المعرفة" الروسية، إن "أمريكا تقاتل ضدنا، إنها تقاتل. الدبابات الأمريكية تمر عبر أراضي روسيا الاتحادية، وهذا أمر سيىء، هذه الدبابات تسير إلى نقطة ما، ثم تحترق".وقال بيسكوف: "باعتبارنا الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، لدينا أيضًا مسؤولية، مسؤولية أمام العالم أجمع، مسؤولية ضمان الأمن الاستراتيجي على هذه الأرض، وروسيا وأمريكا فقط هما القادرتان على القيام بذلك".وأوضح بيسكوف أن جميع المناقشات حول الحرب النووية، والتي تكثر في الغرب حاليا، خطيرة وغير مسؤولة؛ وذلك لأن هذا الموضوع أصبح روتينيا.وأكد بيسكوف أنه إذا حلقت الطائرات الأمريكية فوق الأراضي الروسية، فإن الجيش الروسي سيجعلها تحترق وتسقط.وقال: "إذا حلقت الطائرات الأمريكية فوق أراضينا، فلا شك لدي في أن جيشنا سيجعل تلك الطائرات تحترق وتسقط".وأضاف: "قد نواجه مشاكل مع بعض الأنظمة ومع سياسيين من بعض دول العالم، مع قرارات يتخذونها، ويمكننا التعامل مع هذا. لكننا منفتحون على بناء علاقات مع شعوب وأفراد، وسنعمل على تعزيز تلك الروابط".الكرملين يرد على قرارات "الجنائية الدولية" حول مذكرات اعتقال بحق قادة روسوأكد بيسكوف أن زمن السياسيين الحكماء في العديد من الدول الأوروبية قد ولى بما في ذلك في ألمانيا.وأوضح بيسكوف أن موسكو تأمل أن تدرك أمريكا عاجلاً أم آجلاً، أن روسيا وأمريكا ليستا عدوتين.وقال: "نحن ممتنون لكم أنه على الرغم من حقيقة أن قراركم بالمجيء إلى هنا لم يكن موضوع ترحيب على الأقل في بلادكم، نحن ممتنون لوجودكم هنا، ولأنكم أنتم هنا ووفدكم هنا، فهذا يعني أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم إدراك أن شعبي أمريكا وروسيا ليسا عدوين، ولا يوجد لدينا عداء لأمريكا ".ويشارك أكثر من 5 آلاف شخص في الماراثون التعليمي لجمعية "المعرفة" الروسية بمهرجان الشباب العالمي في منطقة "سيريوس" الشبابية (في سوتشي على ساحل البحر الأسود) والذي يقام في الفترة من 1 إلى 7 آذار/ مارس الجاري.

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