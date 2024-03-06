https://sputnikarabic.ae/20240306/الوفد-الروسي-يصل-إلى-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-غروسي-فيديو-1086708331.html

غروسي والوفد الروسي يصلان إلى سوتشي لإجراء محادثات حول محطة زابوروجيه النووية... فيديو

غروسي والوفد الروسي يصلان إلى سوتشي لإجراء محادثات حول محطة زابوروجيه النووية... فيديو

سبوتنيك عربي

وصل الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك". 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T08:51+0000

2024-03-06T08:51+0000

2024-03-06T09:08+0000

روسيا

العالم

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

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كما وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أيضا إلى مدينة سوتشي، بالتزامن مع وصول الوفد الروسي إلى المدنية. ويوم الاثنين، أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 آذار/مارس، وقد حدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية، صباح الأربعاء 6 مارس/ آذار.وفي اليوم السابق، صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه ليس لديه خطط للقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي.الدفاع الروسية تعلن تأمين التناوب الآمن لمراقبي الوكالة الذرية في محطة زابوروجيهوصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الماضي، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.وأوضح غروسي: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا من اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية