غروسي والوفد الروسي يصلان إلى سوتشي لإجراء محادثات حول محطة زابوروجيه النووية... فيديو
08:51 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 06.03.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
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وصل الوفد الروسي لإجراء مفاوضات مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
كما وصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أيضا إلى مدينة سوتشي، بالتزامن مع وصول الوفد الروسي إلى المدنية.
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يصل إلى مدينة سوتشي الروسية، حيث من المقرر أن يعقد مفاوضات حول محطة زابوروجيه النووية مع الوفد الروسي pic.twitter.com/zh8rDRZVaJ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 6, 2024
وبدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي، وسيبلغ هو ورئيس "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف الرئيس باتصالاتهما.
ويوم الاثنين، أكد الممثل الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيتوجه إلى سوتشي في 5 آذار/مارس، وقد حدد موعد المشاورات مع الوفد الروسي بشأن محطة زابوروجيه النووية، صباح الأربعاء 6 مارس/ آذار.
كما لم يستبعد الكرملين إمكانية عقد اجتماع.
وفي اليوم السابق، صرح حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه ليس لديه خطط للقاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في سوتشي.
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة إعلامية، يوم الاثنين 19 فبراير/ شباط الماضي، بأن الرأي العام يشير إلى أن العقوبات الغربية المحتملة ضد "روساتوم" ستكون غير عملية وستضع الصناعة النووية في العديد من البلدان في طريق مسدود.
وأوضح غروسي: "تعتمد العديد من الشركات في الغرب على الإمدادات من روسيا من اليورانيوم المخصب أو الوقود، والمتفق عليه هو أن فرض عقوبات على "روساتوم" سيكون غير واقعي وغير عملي، وسوف يضع الصناعة النووية في طريق مسدود في العديد من البلدان".