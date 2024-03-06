https://sputnikarabic.ae/20240306/بوتين-حول-السياسة-الأمريكية-أعتقد-أنها-خاطئة-1086735666.html
بوتين حول السياسة الأمريكية: أعتقد أنها خاطئة
بوتين حول السياسة الأمريكية: أعتقد أنها خاطئة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن السياسة الأمريكية، أن حكم العالم من مركز واحد يقوض أساسه، معربا عن رأيه بأن هذه سياسة خاطئة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T19:09+0000
2024-03-06T19:09+0000
2024-03-06T19:09+0000
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وقال خلال لقائه بالمشاركين في مهرجان الشباب العالمي: "العالم لا يمكن حكمه من مركز واحد، وهذا يضر بهذا المركز نفسه، لأنه يبدأ في تقويض أسسه".وتابع: "في مقابلة مع صحفيكم، السيد (تاكر) كارلسون، قلت إن الدولار يتعرض للتقويض. حسنًا، إنهم يحظرون الدفع بالدولار، لماذا يفعلون ذلك، غير واضح تماما. حسنًا، من المفهوم أنهم يريدون تحقيق نتائج سريعة لكنهم لا يحققون نتائج، إنهم يحاولون فقط تقويض قوة الدولار".وأكد بوتين أن أشكال الاتصالات غير الحكومية بين الدول يمكن أن تهيئ الظروف لتكافؤ العلاقات على مستوى الدولة.وأوضح: "هل يمكن لأي شخص أن يقول موقفه في دولة ديمقراطية؟ ربما هذا هو ما ينبغي القيام به. أعتقد أن هذا سيخلق مثل هذه الأشكال من الاتصالات غير الحكومية التي ستهيئ الظروف لمساواة العلاقات على مستوى الدولة".وأكد بوتين أن سلوك المرشحين للرئاسة الأمريكية هو سمة من سمات الثقافة السياسية الأمريكية.وقال بوتين: "لا أريد التدخل في العملية السياسية الداخلية، ولا أريد أن أصف كيف يتصرف المرشحون الرئاسيون (الأمريكيون) فهذه سمة من سمات الثقافة السياسية الداخلية للولايات المتحدة، لا أكثر".
https://sputnikarabic.ae/20240306/بوتين-للمشاركين-في-مهرجان-الشباب-روسيا-أرادت-تهيئة-ظروف-الحرية-والصداقة-لكم-1086734214.html
https://sputnikarabic.ae/20240305/رئيس-الوفد-الأمريكي-في-مهرجان-الشباب-العالمي-يصف-العقوبات-المفروضة-على-السفر-إلى-روسيا-بأنها-سخيفة-1086663779.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, مهرجان الشباب العالمي 2024
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, مهرجان الشباب العالمي 2024
بوتين حول السياسة الأمريكية: أعتقد أنها خاطئة
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض حديثه عن السياسة الأمريكية، أن حكم العالم من مركز واحد يقوض أساسه، معربا عن رأيه بأن هذه سياسة خاطئة.
وقال خلال لقائه بالمشاركين في مهرجان الشباب العالمي: "العالم لا يمكن حكمه من مركز واحد، وهذا يضر بهذا المركز نفسه، لأنه يبدأ في تقويض أسسه".
وتابع: "في مقابلة مع صحفيكم، السيد (تاكر) كارلسون، قلت إن الدولار يتعرض للتقويض. حسنًا، إنهم يحظرون الدفع بالدولار، لماذا يفعلون ذلك، غير واضح تماما. حسنًا، من المفهوم أنهم يريدون تحقيق نتائج سريعة لكنهم لا يحققون نتائج، إنهم يحاولون فقط تقويض قوة الدولار".
وأضاف: "أعتقد أن هذه سياسة خاطئة".
وأكد بوتين أن أشكال الاتصالات غير الحكومية بين الدول يمكن أن تهيئ الظروف لتكافؤ العلاقات على مستوى الدولة.
وقال بوتين: "يمكن للشباب، بالطبع، أن يقدموا مساهمتهم في بناء العلاقات بين الدول. كيف؟ نعم، الأمر بسيط للغاية. ببساطة أعلن موقفك داخل البلد، ولكن في إطار القانون والدستور في بلدك. هذا هو الحل الطريقة الوحيدة للتصرف".
وأوضح: "هل يمكن لأي شخص أن يقول موقفه في دولة ديمقراطية؟ ربما هذا هو ما ينبغي القيام به. أعتقد أن هذا سيخلق مثل هذه الأشكال من الاتصالات غير الحكومية التي ستهيئ الظروف لمساواة العلاقات على مستوى الدولة".
وأكد بوتين أن سلوك المرشحين للرئاسة الأمريكية هو سمة من سمات الثقافة السياسية الأمريكية.
وقال بوتين: "لا أريد التدخل في العملية السياسية الداخلية، ولا أريد أن أصف كيف يتصرف المرشحون الرئاسيون (الأمريكيون) فهذه سمة من سمات الثقافة السياسية الداخلية للولايات المتحدة، لا أكثر".