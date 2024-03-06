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https://sputnikarabic.ae/20240306/بوتين-للمشاركين-في-مهرجان-الشباب-روسيا-أرادت-تهيئة-ظروف-الحرية-والصداقة-لكم-1086734214.html
بوتين للمشاركين في "مهرجان الشباب": روسيا أرادت تهيئة ظروف الحرية والصداقة لكم
بوتين للمشاركين في "مهرجان الشباب": روسيا أرادت تهيئة ظروف الحرية والصداقة لكم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد خلق الظروف الملائمة للحرية والإبداع والصداقة للجميع، معربا عن أمله في نجاحها ذلك. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T18:12+0000
2024-03-06T18:12+0000
مهرجان الشباب العالمي 2024
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وقال بوتين في الحفل الختامي لمهرجان الشباب العالمي: "مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء. أنا متأكد من أنكم في مزاج جيد اليوم. ولكن من المحتمل أن يكون هناك أيضًا قدر من الحزن، لأنه سيتعين عليكم الابتعاد عن أصدقائكم الجدد".وأضاف بوتين: "إذا كنا جميعًا متساوين، فلا مكان في العالم لأي نوع من التفرد، لا مكان في العالم لأي غطرسة وتفرقة".وأوضح بوتين أنه لا توجد ظروف متساوية للجميع في العالم، وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي الحالي.وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وتتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديوويجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240301/بدء-فعاليات-مهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-بحضور-20-ألف-مشارك-صور-وفيديو----1086570527.html
https://sputnikarabic.ae/20240305/رئيس-الوفد-الأمريكي-في-مهرجان-الشباب-العالمي-الأمريكيون-يريدون-السلام-مع-روسيا-1086665122.html
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مهرجان الشباب العالمي 2024, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
مهرجان الشباب العالمي 2024, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

بوتين للمشاركين في "مهرجان الشباب": روسيا أرادت تهيئة ظروف الحرية والصداقة لكم

18:12 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تريد خلق الظروف الملائمة للحرية والإبداع والصداقة للجميع، معربا عن أمله في نجاحها ذلك.
وقال بوتين في الحفل الختامي لمهرجان الشباب العالمي: "مساء الخير أيها الأصدقاء الأعزاء. أنا متأكد من أنكم في مزاج جيد اليوم. ولكن من المحتمل أن يكون هناك أيضًا قدر من الحزن، لأنه سيتعين عليكم الابتعاد عن أصدقائكم الجدد".

وتابع بوتين: "أردنا خلق ظروف من الحرية والإبداع والصداقة تسمح لكم بالتواصل مع بعضكم بعضا والعثور على أصدقاء جدد، وربما شركاء لمشاريعكم المستقبلية. آمل أن نكون قد نجحنا".

وأضاف بوتين: "إذا كنا جميعًا متساوين، فلا مكان في العالم لأي نوع من التفرد، لا مكان في العالم لأي غطرسة وتفرقة".
متطوعون في منطقة سيريوس الفيدرالية أثناء الاستعدادات لمهرجان الشباب العالمي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2024
بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو
1 مارس, 14:50 GMT
وأوضح بوتين أنه لا توجد ظروف متساوية للجميع في العالم، وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي الحالي.
وقال بوتين: "لقد ولدنا متساوين، ولكن السؤال هو، هل نحن ننمو، هل نتطور في ظروف متساوية؟ الجواب، للأسف لا. لا توجد ظروف متساوية في العالم للجميع، وهذا هو الظلم الرئيسي للنظام العالمي اليوم".
العلم الأمريكي في داخل المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي: الأمريكيون يريدون السلام مع روسيا
أمس, 06:56 GMT
وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وتتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.
بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديو
ويجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
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