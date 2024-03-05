https://sputnikarabic.ae/20240305/رئيس-الوفد-الأمريكي-في-مهرجان-الشباب-العالمي-يصف-العقوبات-المفروضة-على-السفر-إلى-روسيا-بأنها-سخيفة-1086663779.html
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي يصف العقوبات التي تعقد السفر إلى روسيا بأنها سخيفة
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي يصف العقوبات التي تعقد السفر إلى روسيا بأنها سخيفة
سبوتنيك عربي
وصف كاليب موبين، رئيس الوفد الأمريكي المشارك في مهرجان الشباب العالمي المقام في مدينة سوتشي الروسية، العقوبات التي تُستخدم لتعقيد الرحلات إلى روسيا بأنها... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T05:35+0000
2024-03-05T05:35+0000
2024-03-05T05:37+0000
روسيا
العالم
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وقال موبين في محادثة مع وكالة "سبوتنيك": "لم يكن الوصول إلى هنا سهلا بسبب العقوبات، وهي سخيفة. إنهم يحاولون جعل السفر إلى روسيا صعبا".وأشار إلى أنه سافر بنفسه إلى روسيا عبر تركيا. أولاً، سافر إلى إسطنبول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، حيث لم يتمكن، بسبب العقوبات من السفر إلى روسيا على متن رحلة نقل تابعة لشركة الطيران نفسها، واضطر إلى استلام الأمتعة ومغادرة المطار والصعود على متن رحلة تابعة لشركة "إيروفلوت".وأضاف أن بعض المندوبين الأمريكيين وصلوا جوا عبر دبي.وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.بدء فعاليات مهرجان الشباب العالمي في سوتشي بحضور 20 ألف مشارك... صور وفيديوسيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.
https://sputnikarabic.ae/20240225/180-شابا-وفتاة-سوريين-يشاركون-بمهرجان-الشباب-العالمي-في-سوتشي-1086393419.html
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روسيا, العالم
رئيس الوفد الأمريكي في مهرجان الشباب العالمي يصف العقوبات التي تعقد السفر إلى روسيا بأنها سخيفة
05:35 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 05:37 GMT 05.03.2024)
وصف كاليب موبين، رئيس الوفد الأمريكي المشارك في مهرجان الشباب العالمي المقام في مدينة سوتشي الروسية، العقوبات التي تُستخدم لتعقيد الرحلات إلى روسيا بأنها سخيفة.
وقال موبين في محادثة مع وكالة "سبوتنيك": "لم يكن الوصول إلى هنا سهلا بسبب العقوبات، وهي سخيفة. إنهم يحاولون جعل السفر إلى روسيا صعبا".
وأضاف: "في الماضي، عندما سافرت إلى روسيا، اتصلت بشركة (الطيران) إيروفلوت في نيويورك، استقليت الطائرة ونزلت في موسكو. الآن لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وأشار إلى أنه سافر بنفسه إلى روسيا عبر تركيا. أولاً، سافر إلى إسطنبول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، حيث لم يتمكن، بسبب العقوبات من السفر إلى روسيا على متن رحلة نقل تابعة لشركة الطيران نفسها، واضطر إلى استلام الأمتعة ومغادرة المطار والصعود على متن رحلة تابعة لشركة "إيروفلوت".
وأضاف أن بعض المندوبين الأمريكيين وصلوا جوا عبر دبي.
وبدأت فعاليات مهرجان الشباب العالمي
الذي تنظمه روسيا الاتحادية، في مدينة سوتشي، في الأول من مارس/ آذار ويستمر لمدة 7 أيام، ويتضمن فعاليات حول تطوير الذات في مجال الأعمال والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والأعمال الطوعية والخيرية والرياضة ومختلف مجالات الحياة، وستتاح الفرصة لليافعين من سن 14 إلى 17 عامًا المشاركة فيه، حيث سيكون بينهم 500 مشارك من روسيا و500 مشارك أجنبي.
سيجمع مهرجان الشباب العالمي في سوتشي 20 ألف شاب من المهتمين بمجالات الأعمال والإعلام والتعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والأعمال الخيرية والرياضة والفن.