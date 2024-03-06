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بوتين خلال لقائه مع غروسي: روسيا الاتحادية تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية
https://sputnikarabic.ae/20240306/بوتين-يجتمع-مع-المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1086722684.html
بوتين خلال لقائه مع غروسي: روسيا الاتحادية تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية
بوتين خلال لقائه مع غروسي: روسيا الاتحادية تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مدينة سوتشي الروسية. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T14:04+0000
2024-03-06T14:06+0000
روسيا
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وشدد بوتين خلال الاجتماع على أن "روسيا مستعدة لفعل كل شيء لضمان السلامة في أي مكان توجد فيه طاقة نووية في روسيا الاتحادية.
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بوتين خلال لقائه مع غروسي: روسيا الاتحادية تفعل ما بوسعها لتحسين سلامة المنشآت النووية

14:04 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 14:06 GMT 06.03.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مدينة سوتشي الروسية.
وشدد بوتين خلال الاجتماع على أن "روسيا مستعدة لفعل كل شيء لضمان السلامة في أي مكان توجد فيه طاقة نووية في روسيا الاتحادية.
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