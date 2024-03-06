https://sputnikarabic.ae/20240306/حماس-تطلب-عدم-اعتراض-إسرائيل-على-الإفراج-عن-أسرى-فلسطينيين-من-سكان-القدس-الشرقية-1086736228.html

"حماس" تطلب عدم اعتراض إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية

"حماس" تطلب عدم اعتراض إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية

سبوتنيك عربي

طلبت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عدم اعتراض إسرائيل على الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سكان القدس الشرقية‏. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T19:28+0000

2024-03-06T19:28+0000

2024-03-06T19:28+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن حركة حماس طالبت بعدم فرض إسرائيل إي "فيتو" على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من "عرب 48" وسكان من القدس الشرقية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت حركة حماس الفلسطينية في بيان لها، بأنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، يحقق مطالب شعبنا ومصالحه".وأكدت الحركة، في بيان لها، إنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا"، متهمة إسرائيل بـ"التهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها عدلت صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة، وأنها "تدعم وقفًا فوريًا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبًا، والإفراج عن جميع المحتجزين".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى هدنة.

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