https://sputnikarabic.ae/20240306/مصر-والإمارات-تنفذان-عملية-إسقاط-جوي-جديدة-للمساعدات-الإنسانية-على-شمالي-غزة-1086711629.html

مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة

مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت مصر والإمارات، اليوم الأربعاء، مواصلة الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T10:14+0000

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وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240306/بيان-جديد-من-حركة-حماس-بشأن-المفاوضات-مع-إسرائيل-واتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1086704319.html

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