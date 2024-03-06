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https://sputnikarabic.ae/20240306/مصر-والإمارات-تنفذان-عملية-إسقاط-جوي-جديدة-للمساعدات-الإنسانية-على-شمالي-غزة-1086711629.html
مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة
مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر والإمارات، اليوم الأربعاء، مواصلة الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T10:14+0000
2024-03-06T10:14+0000
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وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240306/بيان-جديد-من-حركة-حماس-بشأن-المفاوضات-مع-إسرائيل-واتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1086704319.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر والإمارات تنفذان عملية إسقاط جوي جديدة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة

10:14 GMT 06.03.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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أعلنت مصر والإمارات، اليوم الأربعاء، مواصلة الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.
وذكر المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أن "المساعدات تشمل أطنان من المساعدات الغذائية والمواد الطبية وذلك للمعاونة في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع".
وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، أن "القوات الجوية المصرية نفذت عملية إسقاط جوي لمساعدات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، بمشاركة الأردن والإمارات".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
بيان جديد من حركة حماس بشأن المفاوضات مع إسرائيل واتفاق وقف إطلاق النار في غزة
06:27 GMT
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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