https://sputnikarabic.ae/20240306/وزير-الخارجية-الهنغاري-قرار-الناتو-بعدم-التدخل-في-الصراع-لا-يزال-ساري-المفعول-1086703739.html
وزير الخارجية الهنغاري: قرار الناتو بعدم التدخل في الصراع لا يزال ساري المفعول
وزير الخارجية الهنغاري: قرار الناتو بعدم التدخل في الصراع لا يزال ساري المفعول
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن قرار الناتو(حلف شمال الأطلسي) بعدم التدخل بالصراع في أوكرانيا "ساري المفعول، ولم تطلب ألمانيا ولا... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T05:19+0000
2024-03-06T05:19+0000
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وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدينا قرار في حلف الناتو وهذا القرار لم يشكك فيه أحد بعد. لقد تم اعتماده منذ ما يزيد قليلًا عن عامين، وينص على أن الناتو ليس طرفًا في هذا الصراع (في أوكرانيا) ".وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر في أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.
https://sputnikarabic.ae/20240305/الرئيس-المجري-يصادق-على-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1086690734.html
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روسيا, الناتو, العالم, المجر
روسيا, الناتو, العالم, المجر
وزير الخارجية الهنغاري: قرار الناتو بعدم التدخل في الصراع لا يزال ساري المفعول
05:19 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 05:35 GMT 06.03.2024)
أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن قرار الناتو(حلف شمال الأطلسي) بعدم التدخل بالصراع في أوكرانيا "ساري المفعول، ولم تطلب ألمانيا ولا فرنسا إعادة النظر به".
وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدينا قرار في حلف الناتو وهذا القرار لم يشكك فيه أحد بعد. لقد تم اعتماده منذ ما يزيد قليلًا عن عامين، وينص على أن الناتو ليس طرفًا في هذا الصراع (في أوكرانيا) ".
وأضاف سيارتو، تعليقًا على محادثات ضباط الجيش الألماني بشأن ضرب جسر القرم: "علينا أن نتمسك بهذا القرار لأنه اتُخذ بالإجماع. ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار العامين الماضيين، لم يعترض علينا أحد، لا الألمان ولا الفرنسيون، أو يطلب منا إعادة النظر في هذا القرار، لذا فإن هذا القرار ساري المفعول".
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني
إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر في أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.