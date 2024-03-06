https://sputnikarabic.ae/20240306/وزير-الخارجية-الهنغاري-قرار-الناتو-بعدم-التدخل-في-الصراع-لا-يزال-ساري-المفعول-1086703739.html

وزير الخارجية الهنغاري: قرار الناتو بعدم التدخل في الصراع لا يزال ساري المفعول

وزير الخارجية الهنغاري: قرار الناتو بعدم التدخل في الصراع لا يزال ساري المفعول

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن قرار الناتو(حلف شمال الأطلسي) بعدم التدخل بالصراع في أوكرانيا "ساري المفعول، ولم تطلب ألمانيا ولا... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T05:19+0000

2024-03-06T05:19+0000

2024-03-06T05:35+0000

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وقال سيارتو في حديث لوكالة "سبوتنيك": "لدينا قرار في حلف الناتو وهذا القرار لم يشكك فيه أحد بعد. لقد تم اعتماده منذ ما يزيد قليلًا عن عامين، وينص على أن الناتو ليس طرفًا في هذا الصراع (في أوكرانيا) ".وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت، في 19 فبراير/ شباط الماضي.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر في أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.

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