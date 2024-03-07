https://sputnikarabic.ae/20240307/إيران-ترد-على-مطالب-إماراتية-بالحق-في-ثلاث-جزر-1086740935.html
إيران ترد على مطالب إماراتية بالحق في ثلاث جزر
إيران ترد على مطالب إماراتية بالحق في ثلاث جزر
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على بيان كويتي إماراتي كرر المطالب الإماراتية بالحق في الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T01:32+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن كنعاني تشديده على أن الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن بلاده "لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض أبدا".جاء ذلك ردا على البيان الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث والمطالبة بملكية حقل (الدرة) آرش.ورفض كنعاني بعض بنود البيان ووصفها بـ"التدخلية"، وقال حول تكرار مطالبة الكويت بحقل آرش: "لقد قلنا مرات عديدة أن طرح الادعاءات أحادية الجانب في مثل هذه البيانات لا ينشئ أي حقوق للمدعي.وبالإشارة إلى المحادثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع هذه القضية، وأضاف: "استنادا إلى الحقوق التاريخية وسجلات مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات مع الحكومة الكويتية بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعربت وزارة الخارجية الايرانية، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الكويت، بشأن حقل آرش (الدرة) الغازي.ورد كنعاني، على البيان السعودي - الكويتي المشترك عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض، قائلا: إن "إيران تؤكد سياسة حسن الجوار، وتعتقد أن الاتفاق بشأن هذا الملف متاح في ظل أجواء التعاون والتعامل البناء والاحترام لمصالح البلدين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.واعتبر كنعاني، أن "إثارة الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام، لن توفّر الظروف الملائمة لدفع الأمور إلى الأمام"، مضيفا أن "إيران مستعدّة، لاستئناف المفاوضات، في ظلّ أجواء ودّية تُرضي الطرفين".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الكويت, أخبار الكويت اليوم
إيران ترد على مطالب إماراتية بالحق في ثلاث جزر
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على بيان كويتي إماراتي كرر المطالب الإماراتية بالحق في الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن كنعاني تشديده على أن الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن بلاده "لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض أبدا".
جاء ذلك ردا على البيان الصادر في ختام زيارة أمير الكويت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث والمطالبة بملكية حقل (الدرة) آرش.
ورفض كنعاني بعض بنود البيان ووصفها بـ"التدخلية"، وقال حول تكرار مطالبة الكويت بحقل آرش: "لقد قلنا مرات عديدة أن طرح الادعاءات أحادية الجانب في مثل هذه البيانات لا ينشئ أي حقوق للمدعي.
وبالإشارة إلى المحادثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع هذه القضية، وأضاف: "استنادا إلى الحقوق التاريخية وسجلات مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات مع الحكومة الكويتية بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة.
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعربت وزارة الخارجية الايرانية، عن استعداد طهران لاستئناف المفاوضات مع الكويت، بشأن حقل آرش (الدرة) الغازي.
ورد كنعاني، على البيان السعودي - الكويتي المشترك عقب زيارة أمير الكويت إلى الرياض، قائلا: إن "إيران تؤكد سياسة حسن الجوار، وتعتقد أن الاتفاق بشأن هذا الملف متاح في ظل أجواء التعاون والتعامل البناء والاحترام لمصالح البلدين"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
واعتبر كنعاني، أن "إثارة الادّعاءات عبر البيانات ووسائل الإعلام، لن توفّر الظروف الملائمة لدفع الأمور إلى الأمام"، مضيفا أن "إيران مستعدّة، لاستئناف المفاوضات، في ظلّ أجواء ودّية تُرضي الطرفين".