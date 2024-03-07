https://sputnikarabic.ae/20240307/قائد-فيلق-القدس-يكشف-عن-الانتصار-الوحيد-الذي-حققته-إسرائيل-في-الحرب-على-قطاع-غزة-1086742902.html

قائد فيلق "القدس" يكشف عن "الانتصار الوحيد" الذي حققته إسرائيل في الحرب على قطاع غزة

قائد فيلق "القدس" يكشف عن "الانتصار الوحيد" الذي حققته إسرائيل في الحرب على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "المعركة الأخيرة في غزة، أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل جبهة المقاومة". 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T06:53+0000

2024-03-07T06:53+0000

2024-03-07T06:53+0000

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وقال قاآني، في اجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران، إن "جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة، ولم تستخدم كامل قدراتها بعد"، مشيرا إلى أن "كيان الاحتلال يقوم بتضخيم نجاحاته عبر وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "إسرائيل لم تحقق سوى انتصار كبير واحد في هذه الحرب، وهو أنه قُتل نحو 40 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال"، متابعا: "هذا في حين أن الشباب الفلسطيني تمكن من الحفاظ على أرضه وكرامته وجعل إسرائيل عاجزة من خلال مقاومته".وأوضح قاآني، بالقول: "اليوم، اتخذت جبهة المقاومة، وخاصة قوات حماس، حالة هجومية في عملية طوفان الأقصى، ارتكازا على إيمانها وعلى ما تملكه من الاسلحة، وتحدت الجيش الإسرائيلي ببطولة".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا".وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى هدنة.

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