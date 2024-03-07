عربي
https://sputnikarabic.ae/20240307/قائد-فيلق-القدس-يكشف-عن-الانتصار-الوحيد-الذي-حققته-إسرائيل-في-الحرب-على-قطاع-غزة-1086742902.html
قائد فيلق "القدس" يكشف عن "الانتصار الوحيد" الذي حققته إسرائيل في الحرب على قطاع غزة
قائد فيلق "القدس" يكشف عن "الانتصار الوحيد" الذي حققته إسرائيل في الحرب على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "المعركة الأخيرة في غزة، أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل جبهة المقاومة". 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T06:53+0000
2024-03-07T06:53+0000
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
حركة حماس
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/34/1043993480_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0ce60a05c1b98c91fd5ee5910e79b53a.jpg
وقال قاآني، في اجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران، إن "جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة، ولم تستخدم كامل قدراتها بعد"، مشيرا إلى أن "كيان الاحتلال يقوم بتضخيم نجاحاته عبر وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "إسرائيل لم تحقق سوى انتصار كبير واحد في هذه الحرب، وهو أنه قُتل نحو 40 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال"، متابعا: "هذا في حين أن الشباب الفلسطيني تمكن من الحفاظ على أرضه وكرامته وجعل إسرائيل عاجزة من خلال مقاومته".وأوضح قاآني، بالقول: "اليوم، اتخذت جبهة المقاومة، وخاصة قوات حماس، حالة هجومية في عملية طوفان الأقصى، ارتكازا على إيمانها وعلى ما تملكه من الاسلحة، وتحدت الجيش الإسرائيلي ببطولة".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا".وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240221/إيران-الفيتو-الأمريكي-ضد-وقف-الحرب-في-غزة-هو-كارثة-القرن-الدبلوماسية-1086287537.html
https://sputnikarabic.ae/20240111/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والوضع-في-غزة-1084891297.html
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104399/34/1043993480_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a1d9c0b7e6a372e3a86a741955d8f20e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

قائد فيلق "القدس" يكشف عن "الانتصار الوحيد" الذي حققته إسرائيل في الحرب على قطاع غزة

06:53 GMT 07.03.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
تابعنا عبر
أكد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أن "المعركة الأخيرة في غزة، أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاهل جبهة المقاومة".
وقال قاآني، في اجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران، إن "جبهة المقاومة هي مجموعة مترابطة ولها قدرات كثيرة، ولم تستخدم كامل قدراتها بعد"، مشيرا إلى أن "كيان الاحتلال يقوم بتضخيم نجاحاته عبر وسائل الإعلام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف أن "إسرائيل لم تحقق سوى انتصار كبير واحد في هذه الحرب، وهو أنه قُتل نحو 40 ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال"، متابعا: "هذا في حين أن الشباب الفلسطيني تمكن من الحفاظ على أرضه وكرامته وجعل إسرائيل عاجزة من خلال مقاومته".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2024
إيران: الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة هو "كارثة القرن الدبلوماسية"
21 فبراير, 15:32 GMT
وأوضح قاآني، بالقول: "اليوم، اتخذت جبهة المقاومة، وخاصة قوات حماس، حالة هجومية في عملية طوفان الأقصى، ارتكازا على إيمانها وعلى ما تملكه من الاسلحة، وتحدت الجيش الإسرائيلي ببطولة".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت الحرب في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والوضع في غزة
11 يناير, 15:08 GMT
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه "من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا".
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى هدنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:40 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قطر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق نار فوري في غزة06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала