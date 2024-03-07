https://sputnikarabic.ae/20240307/من-طراز-كورفيت-أفانتي-2200-السعودية-تدشن-سفينة-حربية-جديدة-1086780755.html
من طراز "كورفيت أفانتي 2200".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة
من طراز "كورفيت أفانتي 2200".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة
سبوتنيك عربي
شارك رئيس الأركان السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في تدشين... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T20:31+0000
2024-03-07T20:31+0000
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جرى تدشين السفينة في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه السفينة هي السفينة رقم 5 من "مشروع السروات"، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "سفينةَ جلالة الملك عنيزة".وأوضحت الصحيفة أن هذه السفينة هي ثاني سفينة من المشروع يتم استكمال بناء المنظومات الخاصة بها واختبارات القبول في السعودية.ونوهت إلى أن رئيس الأركان شارك في عملية التدشين نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.وبحسب الصحيفة، فإن السفينة الجديدة من طراز "كورفيت أفانتي 2200"، مشيرة إلى أنها ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية، بما يساهم في حماية المصالح الاستراتيجية للدولة.يذكر أن "مشروع السروات" يضم 5 سفن قتالية هي "جلالة الملك حائل" و"جلالة الملك الدرعية"، "جلالة الملك الجبيل"، و"جلالة الملك جازان"، إضافة إلى السفينة الأخيرة "سفينة جلالة الملك عنيزة".
https://sputnikarabic.ae/20240131/بيان-سعودي-كويتي-مشترك-بشأن-التصعيد-في-البحر-الأحمر-1085603869.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
من طراز "كورفيت أفانتي 2200".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة
شارك رئيس الأركان السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، في تدشين سفينة حربية جديدة من سفن "مشروع السروات" الحربي.
جرى تدشين السفينة في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه السفينة هي السفينة رقم 5 من "مشروع السروات"، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "سفينةَ جلالة الملك عنيزة".
وأوضحت الصحيفة أن هذه السفينة
هي ثاني سفينة من المشروع يتم استكمال بناء المنظومات الخاصة بها واختبارات القبول في السعودية.
ونوهت إلى أن رئيس الأركان شارك في عملية التدشين نيابة عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
وبحسب الصحيفة، فإن السفينة الجديدة من طراز "كورفيت أفانتي 2200"، مشيرة إلى أنها ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية
للقوات البحرية السعودية
، بما يساهم في حماية المصالح الاستراتيجية للدولة.
يذكر أن "مشروع السروات" يضم 5 سفن قتالية هي "جلالة الملك حائل" و"جلالة الملك الدرعية"، "جلالة الملك الجبيل"، و"جلالة الملك جازان"، إضافة إلى السفينة الأخيرة "سفينة جلالة الملك عنيزة".