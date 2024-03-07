https://sputnikarabic.ae/20240307/وزير-الخارجية-الصيني-عواقب-صدامنا-مع-الولايات-المتحدة-لن-يمكن-تصورها-1086741580.html

وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورها

وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الخميس، بأن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يمكنهما إيجاد "الطريق الصحيح للتعايش". 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T03:50+0000

2024-03-07T03:50+0000

2024-03-07T04:43+0000

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بكين- سبوتنيك. وجاءت تصريحات وانغ يي، في المؤتمر الصحفي السنوي، الذي يعقده المجلس الوطني الصيني لنواب الشعب، والذي قال فيه: "إننا نعتقد أن الجانبين (الولايات المتحدة والصين) يمكنهما إيجاد الطريق الصحيح لدولتين رئيسيتين مختلفتين للتعايش في هذا العالم".وشدد وانغ يي، بالقول: "رغم أن التعايش السلمي هو أساس العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه إذا تصادمت دولتان كبيرتان مثل الصين والولايات المتحدة، فإن العواقب لا يمكن تصورها".وأكد الوزير الصيني، على أن مبدأ "الصين الواحدة أصبح محل إجماع دولي، ومن يدعم استقلال تايوان يتحدى سيادة جمهورية الصين الشعبية".من ناحية أخرى، قال وانغ يي، إن الغاز الطبيعي القادم من روسيا موجود في آلاف المنازل الصينية، والسيارات الصينية تسير في الشوارع الروسية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعكس تمامًا الاستقرار والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين.وأكد على أن "العام الماضي، وصلت التجارة الثنائية (مع روسيا) إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار، لتصل إلى الهدف المحدد وهو 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد. يتم إمداد الآلاف من الأسر في الصين بالغاز الطبيعي الروسي، والسيارات الصينية تسير في الشوارع الروسية"، وأضاف أن هذا الأمر "يعكس بشكل كامل الاستدامة القوية والآفاق الواسعة للتعاون المتبادل المنفعة بين البلدين".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال لقائهما في العاصمة التايلاندية بانكوك، على أهمية تجنب الانزلاق إلى صراع أو مواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من المنافسة بينهما.وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن "سوليفان، شدد على أنه "بالرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلا أن كلا البلدين بحاجة إلى منعهما من الانزلاق إلى الصراع أو المواجهة".وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان رسمي، يوم 14 يناير الماضي، أن بيان نظيرتها الأمريكية "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، كما أنه يتعارض مع التزام أمريكا السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية مع تايوان".

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