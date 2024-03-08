https://sputnikarabic.ae/20240308/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-في-يومهن-العالمي-9-آلاف-امرأة-قتلن-في-غزة-1086807886.html

وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": في يومهن العالمي.. 9 آلاف امرأة قتلن في غزة

وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": في يومهن العالمي.. 9 آلاف امرأة قتلن في غزة

سبوتنيك عربي

قالت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، إن المرأة الفلسطينية تواجه تحديات غير مسبوقة، حيث فقدت 9 آلاف فلسطينية في قطاع غزة أرواحهن منذ 7 أكتوبر/ تشرين... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T20:33+0000

2024-03-08T20:33+0000

2024-03-08T20:33+0000

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وأضافت، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هناك 63 فلسطينية تقتل كل يوم، بواقع 3 نساء كل ساعة، ضمن حملة من استهداف إسرائيلي ممنهج ومقصود للمرأة الفلسطينية وللأطفال، ضمن حرب شاملة من "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".وتابعت: "في وقت تحتفل فيه نساء العالم بالحقوق والإنجازات والأمل في المستقبل، تلملم نساء فلسطين الأشلاء والجراح، وتنتظر كل منها دورها في الموت، سواء بالقصف أو الجوع والعطش، أو بالأمراض، فهناك 60 ألف امرأة حامل، منهن من تلد في مراكز اللجوء أو المخيمات والمدارس، دون وجود أدنى متطلبات الحياة أو الرعاية الصحية ودون تخدير".وأكدت أن هناك حرب تجويع ممنهجة تمارسها إسرائيل، حيث قتل الجوع أكثر من 21 سيدة في غزة، مطالبة بتدخل عاجل للمؤسسات والمنظمات الحقوقية لإنقاذ الفلسطينيين من الموت ووقف آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيلا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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