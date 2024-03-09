https://sputnikarabic.ae/20240309/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-ضد-سفينة-وعدد-من-المدمرات-الأمريكية--1086813499.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة وعدد من المدمرات الأمريكية
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة وعدد من المدمرات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، "تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد مدمرات وسفن أمريكية". 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T08:03+0000
2024-03-09T08:03+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنهم "مستمرون في تنفيذ العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متابعا: "العملية الثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة خلال إحباط هجوم واسع النطاق نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم في البحر الأحمر وخليج عدن.وأصدرت "سنتاكوم" بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".وتابع البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف الطائرات المسيرة وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".وأكد البيان: "أسقطت سفن وطائرات البحرية الأمريكية، إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف، 15 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240307/أنصار-الله-العالم-يجمع-على-إجرام-ووحشية-ما-تشهده-غزة-ما-عدا-أمريكا-وبريطانيا-1086767934.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة وعدد من المدمرات الأمريكية
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، "تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد مدمرات وسفن أمريكية".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنهم "مستمرون في تنفيذ العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".
وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متابعا: "العملية الثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة
خلال إحباط هجوم واسع النطاق نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأصدرت "سنتاكوم" بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وتابع البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف الطائرات المسيرة وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
وأكد البيان: "أسقطت سفن وطائرات البحرية الأمريكية، إلى جانب العديد من سفن وطائرات البحرية التابعة للتحالف، 15 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية
الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.