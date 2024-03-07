https://sputnikarabic.ae/20240307/مصر-تؤكد-أن-المشاورات-مستمرة-بين-جميع-الأطراف-للوصول-إلى-هدنة-في-غزة-قبل-حلول-شهر-رمضان-1086756172.html

مصر تؤكد أن المشاورات مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان

مصر تؤكد أن المشاورات مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى هدنة في غزة قبل حلول شهر رمضان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الخميس، بأن وفدا من حركة حماس الفلسطينية، غادر العاصمة المصرية القاهرة، بعد إجراء مشاورات بشأن الهدنة في قطاع غزة، على أن يتم... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T11:05+0000

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وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، إن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك".وصادق الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة"، في وقت قال فيه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، الجنرال هرتسي هاليفي، أثناء جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الخطة ستعرض حينما يُطالب الجيش بذلك".وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240307/مصر-تشارك-في-تحالف-دولي-لإسقاط-المساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-فيديو-1086749574.html

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مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي