https://sputnikarabic.ae/20240309/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-إسقاط-28-طائرة-مسيرة-لـأنصار-الله-1086836314.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
تواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن علمياتها التي أعلنت عن تنفيذها لدعم غزة. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T21:51+0000
2024-03-09T21:51+0000
2024-03-09T21:53+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن السفن الحربية التابعة لها والمتحالفة معها أسقطت 28 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر، حسبما جاء في بيان نشرته على موقع "إكس".وأوضح البيان أن الهجمات لم تؤد إلى إصابة أي من السفن الأمريكية أو سفن الدول المتحالفة معها بأضرار، كما أنه لم يتم تلقي بلاغات عن تضرر سفن تجارية.وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، أنها نفذت عمليتين نوعيتين لاستهداف سفن أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنها حققت أهدافها بنجاح.يذكر أن "أنصار الله" توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا بأن القادم أعظم، في ذات الوقت الذي أكد فيه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، أن القتال مستمر على جميع جبهات المقاومة، مشيرا إلى أنه تم رفض جميع محاولات واشنطن المباشرة وغير المباشرة لفصل الجبهات والتهدئة مع كل منها على حدة.
https://sputnikarabic.ae/20240309/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-ضد-سفينة-وعدد-من-المدمرات-الأمريكية--1086813499.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 28 طائرة مسيرة لـ"أنصار الله"
21:51 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 21:53 GMT 09.03.2024)
تواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن علمياتها التي أعلنت عن تنفيذها لدعم غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن السفن الحربية التابعة لها والمتحالفة معها
أسقطت 28 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر، حسبما جاء في بيان نشرته على موقع "إكس".
وأوضح البيان أن الهجمات لم تؤد إلى إصابة أي من السفن الأمريكية
أو سفن الدول المتحالفة معها بأضرار، كما أنه لم يتم تلقي بلاغات عن تضرر سفن تجارية.
وفي وقت سابق، أعلنت "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، أنها نفذت عمليتين نوعيتين لاستهداف سفن أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنها حققت أهدافها بنجاح.
يذكر أن "أنصار الله
" توعدت الولايات المتحدة وبريطانيا بأن القادم أعظم، في ذات الوقت الذي أكد فيه أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، أن القتال مستمر على جميع جبهات المقاومة، مشيرا إلى أنه تم رفض جميع محاولات واشنطن المباشرة وغير المباشرة لفصل الجبهات والتهدئة مع كل منها على حدة.