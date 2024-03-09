https://sputnikarabic.ae/20240309/بابا-الفاتيكان-يعتقد-أن-أوكرانيا-يجب-أن-تتحلى-بالشجاعة-لرفع-العلم-الأبيض-1086828789.html
بابا الفاتيكان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض
بابا الفاتيكان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض
سبوتنيك عربي
صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T17:58+0000
2024-03-09T17:58+0000
2024-03-09T17:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077481375_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_16383de78f0aeca466b1b1bcab2648c9.jpg
وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا".ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077481375_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_2e58bc88224b7cdb071e88c057a00e22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض
صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا".
وأكد البابا على أنه "اليوم يمكنك التفاوض بمساعدة القوى الدولية، وكلمة "التفاوض" هي كلمة شجاعة، وعندما ترى أنك تخسر، وأن الأمور تسير على نحو خاطئ، فإنك بحاجة إلى أن تكون لديك الشجاعة للتفاوض".
ووفقا له، الآن في الصراع في أوكرانيا "هناك الكثير ممن يريدون العمل كوسطاء، وخاصة تركيا"، وقال البابا: "لا تخجلوا من التفاوض قبل أن يتفاقم الوضع".
ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.