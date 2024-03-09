https://sputnikarabic.ae/20240309/بابا-الفاتيكان-يعتقد-أن-أوكرانيا-يجب-أن-تتحلى-بالشجاعة-لرفع-العلم-الأبيض-1086828789.html

بابا الفاتيكان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض

بابا الفاتيكان يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض

سبوتنيك عربي

صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T17:58+0000

2024-03-09T17:58+0000

2024-03-09T17:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وأضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس/ آذار الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض". وقال هذا ردا على سؤال حول موقفه من الاستسلام الذي، بحسب الصحافي، "يتم الحديث عن أوكرانيا".ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر

https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html

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روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان