https://sputnikarabic.ae/20240309/تقديرات-إسرائيلية-بأن-الأزمة-مع-إدارة-بايدن-تتعاظم-وقد-تؤثر-على-المساعدات-الأمريكية-1086833548.html

تقديرات إسرائيلية بأن الأزمة مع إدارة بايدن تتعاظم وقد تؤثر على المساعدات الأمريكية

تقديرات إسرائيلية بأن الأزمة مع إدارة بايدن تتعاظم وقد تؤثر على المساعدات الأمريكية

سبوتنيك عربي

ذكرت تقديرات إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الأزمة مع الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، تتعاظم وقد تؤثر على المساعدات الأمريكية لتل أبيب. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T20:36+0000

2024-03-09T20:36+0000

2024-03-09T20:36+0000

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الأزمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية تتعاظم، حيث نقلت عن مسؤولين أمنيين بارزين تحذيرهم نتنياهو من خوف حقيقي من الإضرار بالمساعدات الأمريكية لإسرائيل.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هناك تقديرات إسرائيلية تقضي بوجود تخوف أمني حقيقي من الإضرار بالمساعدات العسكرية والأمنية لأمريكا بشأن إسرائيل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية الداخلية.وأشارت القناة إلى أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، قد التقت قبل أيام، ببيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، وشددت على التزام إدارة بايدن بأمن إسرائيل، وإدانتها لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "فرص التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان منخفضة"، وذلك في الوقت الذي أجرى بيرنز مباحثات سرية في القاهرة حول الشأن نفسه، وهو الأمر نفسه الذي أجراه في العاصمة القطرية، الدوحة.وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل"، فيما أكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى