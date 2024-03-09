https://sputnikarabic.ae/20240309/مقتل-قائد-تشكيل-الكوماندوز-الإسرائيلي-خلال-المعارك-البرية-جنوبي-غزة-1086832462.html

مقتل قائد تشكيل الكوماندوز الإسرائيلي خلال المعارك البرية جنوبي غزة

مقتل قائد تشكيل الكوماندوز الإسرائيلي خلال المعارك البرية جنوبي غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل قائد تشكيل الكوماندوز الإسرائيلي خلال المعارك البرية جنوبي قطاع غزة. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T19:12+0000

2024-03-09T19:12+0000

2024-03-09T19:12+0000

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ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه في خبر مؤلم لبلادها، تم الإعلان عن مقتل الرائد عميشر بن ديفيد، قائد تشكيل الكوماندوز الإسرائيلي خلال المعارك البرية جنوبي قطاع غزة.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن بن ديفيد (43 عاما) من مستوطنة عليي، وهو قائد لقوات الكوماندوز بالجيش الإسرائيلي، قد سقط أمس خلال المعارك البرية جنوبي غزة.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، موافقته على خطط مواصلة الحرب الدائرة على غزة وخاصة في رفح جنوبي القطاع، حيث ذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية أن الجيش في طريقه إلى رفح، حيث أكدت أن رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد وافقوا على خطط لمواصلة الحرب في الجنوب بقطاع غزة.في وقت صرح المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في غزة، أجيت سونغا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تُرتكب إذا هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وأضاف سونغا: "عندما نتحدث عن الجرائم البشعة التي يمكن أن ترتكب والتي ارتكبت في غزة، فإننا نعني على وجه الخصوص الجرائم ضد الإنسانية، وأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهذا لا ينبغي أن يحدث".وأكد أيضا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في المؤتمر الصحفي، أن "الأمم المتحدة تشعر أيضًا بقلق بالغ من احتمال قيام إسرائيل بتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في القدس، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الإسرائيلي-يوافق-على-خطط-مواصلة-الحرب-في-رفح-جنوبي-غزة-1086831182.html

https://sputnikarabic.ae/20240309/رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يلتقي-رئيس-السي-أي-إيه-الأمريكي-سرا-لبحث-ملف-المحتجزين-1086823471.html

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