https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-حتى-الإعلام-الفرنسي-الموالي-لماكرون-يصف-تصريحاته-بـالجنون--1086825548.html
خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"
خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن وسائل الإعلام والسياسيين الفرنسيين لا يفهمون سبب إلقاء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون خطابات عدوانية حول روسيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T16:15+0000
2024-03-09T16:15+0000
2024-03-09T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "دوران" على اليوتيوب، أن "وسائل الإعلام الفرنسية، حتى الجزء المتعاطف منها مع ماكرون، تقول إن هذا "جنون مطلق"، ويطرحون السؤال: ماذا حدث؟" لماذا يقول مثل هذه الأشياء المجنونة؟".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا
خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن وسائل الإعلام والسياسيين الفرنسيين لا يفهمون سبب إلقاء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون خطابات عدوانية حول روسيا.
وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "دوران" على اليوتيوب، أن "وسائل الإعلام الفرنسية، حتى الجزء المتعاطف منها مع ماكرون، تقول إن هذا "جنون مطلق"، ويطرحون السؤال: ماذا حدث؟" لماذا يقول مثل هذه الأشياء المجنونة؟".
ووفقا له: فإن النواب الفرنسيين، الذين شاركهم رئيس الجمهورية في خطط إرسال قوات إلى أوكرانيا، أصيبوا بالصدمة من خطابه وتركوا مبنى البرلمان وقالوا إنه "يبدو ضائعا"، وأوضح ميركوريس أنه حتى أعضاء حزبه لم يوافقوا على خطة ماكرون.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".