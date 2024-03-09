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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-حتى-الإعلام-الفرنسي-الموالي-لماكرون-يصف-تصريحاته-بـالجنون--1086825548.html
خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"
خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن وسائل الإعلام والسياسيين الفرنسيين لا يفهمون سبب إلقاء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون خطابات عدوانية حول روسيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T16:15+0000
2024-03-09T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "دوران" على اليوتيوب، أن "وسائل الإعلام الفرنسية، حتى الجزء المتعاطف منها مع ماكرون، تقول إن هذا "جنون مطلق"، ويطرحون السؤال: ماذا حدث؟" لماذا يقول مثل هذه الأشياء المجنونة؟".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا

خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"

16:15 GMT 09.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن وسائل الإعلام والسياسيين الفرنسيين لا يفهمون سبب إلقاء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون خطابات عدوانية حول روسيا.
وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "دوران" على اليوتيوب، أن "وسائل الإعلام الفرنسية، حتى الجزء المتعاطف منها مع ماكرون، تقول إن هذا "جنون مطلق"، ويطرحون السؤال: ماذا حدث؟" لماذا يقول مثل هذه الأشياء المجنونة؟".

ووفقا له: فإن النواب الفرنسيين، الذين شاركهم رئيس الجمهورية في خطط إرسال قوات إلى أوكرانيا، أصيبوا بالصدمة من خطابه وتركوا مبنى البرلمان وقالوا إنه "يبدو ضائعا"، وأوضح ميركوريس أنه حتى أعضاء حزبه لم يوافقوا على خطة ماكرون.

علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
13:35 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"
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