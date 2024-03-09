https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-حتى-الإعلام-الفرنسي-الموالي-لماكرون-يصف-تصريحاته-بـالجنون--1086825548.html

خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"

خبير: حتى الإعلام الفرنسي الموالي لماكرون يصف تصريحاته بـ"الجنون"

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن وسائل الإعلام والسياسيين الفرنسيين لا يفهمون سبب إلقاء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون خطابات عدوانية حول روسيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T16:15+0000

2024-03-09T16:15+0000

2024-03-09T16:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

روسيا

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وأضاف ميركوريس في مقابلة مع قناة "دوران" على اليوتيوب، أن "وسائل الإعلام الفرنسية، حتى الجزء المتعاطف منها مع ماكرون، تقول إن هذا "جنون مطلق"، ويطرحون السؤال: ماذا حدث؟" لماذا يقول مثل هذه الأشياء المجنونة؟".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".جنرال أوكراني سابق: المخابرات الأوكرانية ترتكب "عيوبا استخباراتية"

https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-عسكري-الجيش-الروسي-قد-يضرب-قواعد-الناتو-في-رومانيا-وبولندا-إذا-لزم-الأمر-1086819555.html

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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, روسيا