https://sputnikarabic.ae/20240309/دبلوماسيون-روس-يضعون-أكاليل-الزهور-على-نصب-غاغارين-التذكاري-في-المجر-فيديو--1086827814.html

دبلوماسيون روس يضعون أكاليل الزهور على نصب غاغارين التذكاري في المجر... فيديو

دبلوماسيون روس يضعون أكاليل الزهور على نصب غاغارين التذكاري في المجر... فيديو

سبوتنيك عربي

قام موظفو القنصلية العامة الروسية في المجر، وممثلو السلطات المحلية بوضع أكاليل الزهور تكريما للذكرى التسعين لميلاد رائد الفضاء الأول يوري غاغارين، على نصب... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T16:50+0000

2024-03-09T16:50+0000

2024-03-09T16:50+0000

مجتمع

العالم

روسيا

الفضاء

يوري غاغارين

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وأضاف مصدر في القنصلية الروسية لـ"سبوتنيك"، أنه "في 9 مارس/ آذار 2024، في قرية ديولاهازا (منطقة زابولكس-زاتمار-بيرج)، بمبادرة من القنصلية العامة الروسية في ديبريسين، أقيم حفل رسمي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري ليوري غاغارين".ولد يوري ألكسييفيتش غاغارين في 9 مارس/آذار 1934، وكان ترتيبه الثالث بين أشقائه، كان والده نجارا وبنّاءا ومزارعًا، وكانت والدته تعمل في صناعة الألبان. عملوا معًا في مزرعة جماعية أو كولخوز.عندما كان في سن المراهقة، شاهد طائرة مقاتلة روسية من طراز ياك وهي تهبط اضطراريًا في حقل بالقرب من منزله.كانت الطائرة عائدة لتوها من المعركة، وأجنحتها ممزقة بالرصاص. عندما ظهر الطيارون وكانت بذاتهم مغطاة بالميداليات والأوسمة العسكرية، ما أثار إعجاب يوري الشديد.أكمل الطفل الباسم ستة صفوف من المدرسة الثانوية حيث درس الرياضيات والفيزياء، ثم ذهب إلى مدرسة تجارية، وكان وقتها قد قرأ كتاب لونجفيلو هياواثا وأعمال فيكتور هوغو وتشارلز ديكنز، بالإضافة إلى أعمال رائد الصواريخ الروسي كونستانتين تسيولكوفسكي (1857-1935).بعد دراسة عام ونصف في مدرسة التجارة، التحق بمدرسة فنية مدتها أربع سنوات في ساراتوف، وعمل في سبك المعادن.

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العالم, روسيا, الفضاء, يوري غاغارين