https://sputnikarabic.ae/20240310/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعة-بيلغورود-1086837980.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود . 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T04:36+0000
2024-03-10T04:36+0000
2024-03-10T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان، أنه "خلال الليلة الماضية، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي". وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلغورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولغوغراد و41 طائرة فوق روستوف".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-منها-41-فوق-روستوف--عاجل-1086811293.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود
04:36 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 05:08 GMT 10.03.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود .
موسكو – سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان، أنه "خلال الليلة الماضية، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة
على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، بوقت سابق أمس السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود وكورسك وفولغوغراد وروستوف.
وقالت الوزارة، في بيان، "الليلة، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمر طائرات بدون طيار، واحدة فوق بيلغورود واثنتين فوق كورسك وثلاث طائرات فوق فولغوغراد و41 طائرة فوق روستوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.