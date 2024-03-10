https://sputnikarabic.ae/20240310/ستخرج-روسيا-مسدسا-وتضعه-في-رأس-العدو-نائب-روسي-يعلق-على-تحالف-ماكرون--1086849412.html
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
سبوتنيك عربي
صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية دميتري بيليك، لوكالة "سبوتني"، أن إنشاء فرنسا تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على "إخراج... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T12:40+0000
2024-03-10T12:40+0000
2024-03-10T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بيليك لـ"سبوتنيك"، أن "إرسال فرقة عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا لم يعد مجرد خط أحمر، بل أصبح مسدسا موجها نحو روسيا، ولن يكون أمامنا خيار آخر سوى إخراج مسدسنا على هيئة سلاح هائل وتوجيهه إلى رأس العدو، وأعتقد أن الجميع في الغرب يعرف أي نوع من المسدس هو ذلك جيدًا".وفي الوقت نفسه، يرى أن الدول الغربية حساسة للغاية لخسائرها، لذلك قد يُترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمفرده مع فكرته.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به". وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-أمريكي-زعماء-الدول-الغربية-يشعرون-بالذعر-إزاء-نجاحات-الجيش-الروسي--1086847199.html
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روسيا
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية دميتري بيليك، لوكالة "سبوتني"، أن إنشاء فرنسا تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على "إخراج مسدس" على شكل سلاح هائل ووضعه في رأس العدو.
وأضاف بيليك لـ"سبوتنيك"، أن "إرسال فرقة عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا لم يعد مجرد خط أحمر، بل أصبح مسدسا موجها نحو روسيا، ولن يكون أمامنا خيار آخر سوى إخراج مسدسنا على هيئة سلاح هائل وتوجيهه إلى رأس العدو، وأعتقد أن الجميع في الغرب يعرف أي نوع من المسدس هو ذلك جيدًا".
وفي الوقت نفسه، يرى أن الدول الغربية حساسة للغاية لخسائرها، لذلك قد يُترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمفرده مع فكرته.
وأكد على أن "لا أحد في الغرب يشك في أنه ستكون هناك خسائر، لذلك من غير المرجح أن يرسلوا قوة استكشافية إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".