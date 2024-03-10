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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/ستخرج-روسيا-مسدسا-وتضعه-في-رأس-العدو-نائب-روسي-يعلق-على-تحالف-ماكرون--1086849412.html
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"
سبوتنيك عربي
صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية دميتري بيليك، لوكالة "سبوتني"، أن إنشاء فرنسا تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على "إخراج... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T12:40+0000
2024-03-10T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بيليك لـ"سبوتنيك"، أن "إرسال فرقة عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا لم يعد مجرد خط أحمر، بل أصبح مسدسا موجها نحو روسيا، ولن يكون أمامنا خيار آخر سوى إخراج مسدسنا على هيئة سلاح هائل وتوجيهه إلى رأس العدو، وأعتقد أن الجميع في الغرب يعرف أي نوع من المسدس هو ذلك جيدًا".وفي الوقت نفسه، يرى أن الدول الغربية حساسة للغاية لخسائرها، لذلك قد يُترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمفرده مع فكرته.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به". وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
https://sputnikarabic.ae/20240310/خبير-أمريكي-زعماء-الدول-الغربية-يشعرون-بالذعر-إزاء-نجاحات-الجيش-الروسي--1086847199.html
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"ستخرج روسيا مسدسا وتضعه في رأس العدو"... نائب روسي يعلق على "تحالف ماكرون"

12:40 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / Ludovic Marinالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / Ludovic Marin
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صرح نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول وعضو لجنة الشؤون الدولية دميتري بيليك، لوكالة "سبوتني"، أن إنشاء فرنسا تحالف لإرسال قوات إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على "إخراج مسدس" على شكل سلاح هائل ووضعه في رأس العدو.
وأضاف بيليك لـ"سبوتنيك"، أن "إرسال فرقة عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا لم يعد مجرد خط أحمر، بل أصبح مسدسا موجها نحو روسيا، ولن يكون أمامنا خيار آخر سوى إخراج مسدسنا على هيئة سلاح هائل وتوجيهه إلى رأس العدو، وأعتقد أن الجميع في الغرب يعرف أي نوع من المسدس هو ذلك جيدًا".
وفي الوقت نفسه، يرى أن الدول الغربية حساسة للغاية لخسائرها، لذلك قد يُترك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمفرده مع فكرته.

وأكد على أن "لا أحد في الغرب يشك في أنه ستكون هناك خسائر، لذلك من غير المرجح أن يرسلوا قوة استكشافية إلى أوكرانيا".

القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:44 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
خبير عسكري: الجيش الروسي قد يضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا لزم الأمر
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