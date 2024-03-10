https://sputnikarabic.ae/20240310/الشاباك-يعتقل-13-شخصا-من-سكان-الشمال-الإسرائيلي-خططوا-لتنفيذ-هجمات-في-مواقع-استراتيجية-بالبلاد-1086847320.html
الشاباك يعتقل 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد
الشاباك يعتقل 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد
سبوتنيك عربي
اعتقل جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي " الشاباك"، اليوم الأحد، 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T11:46+0000
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2024-03-10T11:46+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن جهاز الشاباك بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلي نجحا في اعتقال خلية مؤلفة من 13 شخصا من سكان سخنين في الشمال الإسرائيلي، خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية في إسرائيل.وأفادت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس" بأن الخلية قد اشترت ذخيرة من الداخل الإسرائيلي وكانت على اتصال مع عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة، ويشتبه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في إسرائيل. ويأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أهلا-بالرئيس-الأمريكي-في-تل-أبيب-إذا-أراد-الظهور-في-الكنيست-1086842312.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الشاباك يعتقل 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد
اعتقل جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي " الشاباك"، اليوم الأحد، 13 شخصا من سكان الشمال الإسرائيلي خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية بالبلاد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أن جهاز الشاباك بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلي نجحا في اعتقال خلية مؤلفة من 13 شخصا من سكان سخنين في الشمال الإسرائيلي، خططوا لتنفيذ هجمات في مواقع استراتيجية في إسرائيل.
وأفادت الإذاعة على حسابها الرسمي على "إكس" بأن الخلية قد اشترت ذخيرة من الداخل الإسرائيلي وكانت على اتصال مع عناصر حركة "حماس"
في قطاع غزة، ويشتبه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في إسرائيل.
ويأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية
في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.