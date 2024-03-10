https://sputnikarabic.ae/20240310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أهلا-بالرئيس-الأمريكي-في-تل-أبيب-إذا-أراد-الظهور-في-الكنيست-1086842312.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: أهلا بالرئيس الأمريكي في تل أبيب إذا أراد الظهور في الكنيست

وزير الخارجية الإسرائيلي: أهلا بالرئيس الأمريكي في تل أبيب إذا أراد الظهور في الكنيست

سبوتنيك عربي

أعرب يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سعادته بما سمعه بأن جو بايدن الرئيس الأمريكي، يريد الظهور في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست". 10.03.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن كاتس، أنه سمع أن الرئيس الأمريكي يريد الظهور في الكنيست، مرحبا بذلك إذا كان الأمر صحيحا.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيكون سعيدا باستقبال الرئيس بايدن في الكنيست، واصفا إياه بأنه صديق لدولة إسرائيل.فيما أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي قد أجرى مقابلة مع شبكة MSNBC، أوضح خلالها أنه يفكر في القدوم إلى إسرائيل وإلقاء كلمة أمام الكنيست.قال زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على حق حين قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن لابيد اتهامه لنتنياهو بأن الشيء الوحيد الذي يهمه هو مصلحته السياسية، ومعظم مواطني إسرائيل فقدوا ثقتهم فيه منذ زمن طويل.وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلي، لابيد، على أن الرئيس بايدن على حق حينما صرح بأن رئيس الوزراء في إسرائيل يضر ببلاده أكثر مما يساعدها، وهذا أمر ليس مفاجئا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ28 من يناير/ كانون الثاني 2024، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240310/لابيد-للأسف-بايدن-على-حق-حين-قال-إن-نتنياهو-يضر-إسرائيل-أكثر-مما-يساعدها-1086839662.html

https://sputnikarabic.ae/20240310/مصادر-إسرائيلية-الترويج-لعدم-اهتمام-حماس-بصفقة-المحتجزين-غير-صحيح-وفريقنا-يتعنت-في-شروطه--1086841954.html

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