https://sputnikarabic.ae/20240311/تقارير-إسرائيلية-تتحدث-عن-مقتل-الرجل-الثالث-لدى-حركة-حماس---1086861337.html
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن حركة "حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T08:30+0000
2024-03-11T08:30+0000
2024-03-11T08:43+0000
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وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات بوسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".وأشارت القناة "الـ14" الإسرائيلية إلى أن "عيسى يُعرف بأنه المسؤول عن التخطيط الفعلي للعديد من الهجمات في إسرائيل، ولكن على مر السنين حافظ على ظهوره الإعلامي المنخفض ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240310/انتشال-10ضحايا-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-قرب-دوار-الدحدوح-1086857920.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور
08:30 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 11.03.2024)
أفادت تقارير إسرائيلية، بأن حركة "حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات.
وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات بوسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".
وبحسب التقرير فإنه إذا "كان الاغتيال قد حدث بالفعل، فهذا هو الاغتيال الدراماتيكي لأبرز شخصية حماس في قطاع غزة، الذي قتل حتى الآن".
وأشارت القناة "الـ14" الإسرائيلية إلى أن "عيسى يُعرف بأنه المسؤول عن التخطيط الفعلي للعديد من الهجمات في إسرائيل، ولكن على مر السنين حافظ على ظهوره الإعلامي المنخفض ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة".
وقصف الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، والذي وردت معلومات استخباراتية بشأن تواجد نائب رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس" رقم 3 في التنظيم مروان عيسى. وبحسب التقارير أسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة
منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.