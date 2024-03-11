https://sputnikarabic.ae/20240311/تقارير-إسرائيلية-تتحدث-عن-مقتل-الرجل-الثالث-لدى-حركة-حماس---1086861337.html

تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور

تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل "الرجل الثالث" لدى حركة "حماس"... صور

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن حركة "حماس تحقق فيما إذا كان مروان عيسى، العضو البارز في الحركة، قد قُتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات. 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T08:30+0000

2024-03-11T08:30+0000

2024-03-11T08:43+0000

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وقالت التقارير: "تحقق حماس فيما إذا كان مروان عيسى، أحد كبار قادة الحركة، قد قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في النصيرات بوسط قطاع غزة. عيسى هو نائب رئيس الجناح العسكري لحماس "محمد الضيف"، الرجل الذي يربطه بالجناح السياسي".وأشارت القناة "الـ14" الإسرائيلية إلى أن "عيسى يُعرف بأنه المسؤول عن التخطيط الفعلي للعديد من الهجمات في إسرائيل، ولكن على مر السنين حافظ على ظهوره الإعلامي المنخفض ونادرا ما يظهر في الأماكن العامة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240310/انتشال-10ضحايا-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-قرب-دوار-الدحدوح-1086857920.html

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أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة