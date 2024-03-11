https://sputnikarabic.ae/20240311/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-قرار-مجلس-الأمن-بوقف-الحرب-في-البلاد-أشبه-بالمناشدة-ويفتقد-آليات-التنفيذ-1086884049.html
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": قرار مجلس الأمن بوقف الحرب "أشبه بالمناشدة" ويفتقد آليات التنفيذ
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": قرار مجلس الأمن بوقف الحرب "أشبه بالمناشدة" ويفتقد آليات التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد السياسي السوداني، وليد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن "قرار مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو أشبه بالمناشدة وليس... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T17:38+0000
2024-03-11T17:38+0000
2024-03-11T17:40+0000
حصري
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وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكن تنفيذ هذه الهدنة، لو تحلّى طرفا الصراع بالمسؤولية والإرادة اللازمة، وهذا ما يفتقده طرفي الصراع في تصريحاتهم حول هذه الهدنة".وطالب السياسي السوداني بأن "يقدم قادة "الدعم السريع" شيء أكثر من بيانات الترحيب فاقدة المصداقية، ويتحرك في اتجاه كبح انتهاكات جنوده ومحاكمة المتورطين في القتل والنهب والاغتصاب، حتى يثق الجيش السوداني في أهلية الدعم السريع للتفاوض واحترام الهدنة، كما يجب أن يكون الجيش واقعيا في تصريحاته، التي تطالب "الدعم السريع" بالانسحاب من كل المدن والولايات التي يسيطر عليها".وأشار أبو زيد إلى أنه "من غيرالمنطقي أن تستجيب "قوات الدعم السريع" لهذه الشروط، وهو المتفوق عسكريا وميدانيا حتى الآن، وعلى الجيش السوداني التوقف عن رفع سقف الأمنيات التي يمني الشعب السوداني بها في خطابات قادة الجيش والمحسوبين عليهم، حتى يثق الدعم السريع بأن الجيش جاهز للتفاوض واحترام الهدنة".وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240310/الجيش-السوداني-يرفض-الهدنة-في-رمضان-ويتهم-الإمارات-بمساعدة-الدعم-السريع-1086842789.html
https://sputnikarabic.ae/20240310/قوات-الدعم-السريع-تدين-رفض-الجيش-السوداني-تسلم537-أسيرا-1086853809.html
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حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
حصري, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": قرار مجلس الأمن بوقف الحرب "أشبه بالمناشدة" ويفتقد آليات التنفيذ
17:38 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 17:40 GMT 11.03.2024)
حصري
أكد السياسي السوداني، وليد أبو زيد، اليوم الاثنين، أن "قرار مجلس الأمن لوقف الأعمال القتالية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هو أشبه بالمناشدة وليس القرار الحاسم، ويفتقد لآليات التنفيذ، مما يعزز فرضية عدم الاكتراث العالمي بما يجري في السودان من موت و دمار و جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكن تنفيذ هذه الهدنة، لو تحلّى طرفا الصراع بالمسؤولية والإرادة اللازمة، وهذا ما يفتقده طرفي الصراع في تصريحاتهم حول هذه الهدنة".
وطالب السياسي السوداني بأن "يقدم قادة "الدعم السريع
" شيء أكثر من بيانات الترحيب فاقدة المصداقية، ويتحرك في اتجاه كبح انتهاكات جنوده ومحاكمة المتورطين في القتل والنهب والاغتصاب، حتى يثق الجيش السوداني في أهلية الدعم السريع للتفاوض واحترام الهدنة، كما يجب أن يكون الجيش واقعيا في تصريحاته، التي تطالب "الدعم السريع" بالانسحاب من كل المدن والولايات التي يسيطر عليها".
وأشار أبو زيد إلى أنه "من غيرالمنطقي أن تستجيب "قوات الدعم السريع" لهذه الشروط، وهو المتفوق عسكريا وميدانيا حتى الآن، وعلى الجيش السوداني التوقف عن رفع سقف الأمنيات التي يمني الشعب السوداني بها في خطابات قادة الجيش والمحسوبين عليهم، حتى يثق الدعم السريع بأن الجيش جاهز للتفاوض واحترام الهدنة".
وختم بقوله: "لابد من وضع آليه صارمة لمراقبة الهدنة، لأنها لو نجحت سوف تفتح الطريق واسعا للدخول في مفاوضات تنهي الحرب ومعاناة الشعب السوداني".
وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا
، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.
كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.