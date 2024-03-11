https://sputnikarabic.ae/20240311/ضابط-فرنسي-يكشف-عن-سلاح-روسي-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-رؤيته-1086881014.html

ضابط فرنسي يكشف عن سلاح روسي لا يمكن للقوات الأوكرانية رؤيته

ضابط فرنسي يكشف عن سلاح روسي لا يمكن للقوات الأوكرانية رؤيته

سبوتنيك عربي

صرّح الضابط الفرنسي، فنسنت أرباريتيير، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لا يمكنها أن ترى القنابل الانزلاقية الروسية التي تضرب أهدافًا عسكرية. 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T16:07+0000

2024-03-11T16:07+0000

2024-03-11T16:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار فرنسا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102009/20/1020092022_0:7:1349:765_1920x0_80_0_0_edfc966babbfbe696f2a8f07eeefd5ab.jpg

وقال أرباريتيير خلال مقابلة: "إنها (القنبلة) أثناء الإطلاق تكون ضمن دائرة نصف قطرها 60-70 كيلومترًا (من الهدف)، لا نرى كيف تطير إلى وجهتها، لأنه من الصعب تتبعها، فهي غير واضحة".يذكر أن الطيران الروسي يستخدم بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية حيث تمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام غربية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.وأشارت إلى أن الجنود الأوكرانيين يشكون من قوتهم التدميرية، لأن هذه القنابل لا تترك أي شيء في تحصيناتهم، وكذلك من الكمية الهائلة من هذا النوع من الذخيرة الموجودة في مخزون الجيش الروسي، والتي يمكنهم إسقاطها مئات المرات في اليوم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240311/إعلام-يتحدث-عن-التكتيك-الروسي-بتدمير-القوات-الأوكرانية-في-العمق-خلف-خط-المواجهة-1086861926.html

https://sputnikarabic.ae/20240311/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك----1086868418.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا