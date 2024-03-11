https://sputnikarabic.ae/20240311/مسؤولو-الاستخبارات-الأمريكية-واشنطن-تواجه-نظاما-عالميا-هشا-بسبب-منافسة-القوى-الكبرى-1086887315.html
مسؤولو الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تواجه نظاما عالميا هشا بسبب منافسة القوى الكبرى
مسؤولو الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تواجه نظاما عالميا هشا بسبب منافسة القوى الكبرى
سبوتنيك عربي
أكد مسؤولو وكالات الاستخبارات الأمريكية أن هناك مجموعة من التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، مشيرين إلى تزايد مخاطر الصراعات الإقليمية والصراعات... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T20:53+0000
2024-03-11T20:53+0000
2024-03-11T20:53+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وتم عقد الجلسة لمناقشة التهديدات العالمية التي تواجهها الولايات المتحدة، حيث أشار مسؤولو الوكالات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن منافسة القوى الكبرى جعلت النظام العالمي يصاب بالهشاشة، التي تزداد يوما بعد يوما.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجلسة شارك فيها بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، وأفريل هاينز، مدير الاستخبارات الوطنية، وكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى مجموعة أخرى من مديري الوكالة الاستخباراتية الأمريكية الـ17، الذين حضروا وفقا لاختيارات لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.ونقلت وسائل إعلام عن بيل بيرنز، تأكيده على مواصلة العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تشكيكه في قدرة أي شخص على ضمان نجاح ذلك، مضيفا: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي، لكننا نؤكد على ضرورة تجنب الخسائر في صفوف المدنيين".وقال مدير الـ"سي آي إيه" إن هناك أطفالا يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240309/رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يلتقي-رئيس-السي-أي-إيه-الأمريكي-سرا-لبحث-ملف-المحتجزين-1086823471.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
مسؤولو الاستخبارات الأمريكية: واشنطن تواجه نظاما عالميا هشا بسبب منافسة القوى الكبرى
أكد مسؤولو وكالات الاستخبارات الأمريكية أن هناك مجموعة من التهديدات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة، مشيرين إلى تزايد مخاطر الصراعات الإقليمية والصراعات العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وتم عقد الجلسة لمناقشة التهديدات العالمية التي تواجهها الولايات المتحدة، حيث أشار مسؤولو الوكالات الاستخباراتية
الأمريكية إلى أن منافسة القوى الكبرى جعلت النظام العالمي
يصاب بالهشاشة، التي تزداد يوما بعد يوما.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجلسة شارك فيها بيل بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية، وأفريل هاينز، مدير الاستخبارات الوطنية، وكريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى مجموعة أخرى من مديري الوكالة الاستخباراتية الأمريكية الـ17، الذين حضروا وفقا لاختيارات لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ.
ونقلت وسائل إعلام عن بيل بيرنز، تأكيده على مواصلة العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
في غزة، رغم تشكيكه في قدرة أي شخص على ضمان نجاح ذلك، مضيفا: "نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي، لكننا نؤكد على ضرورة تجنب الخسائر في صفوف المدنيين".
وقال مدير الـ"سي آي إيه" إن هناك أطفالا يتضورون جوعا ويعانون من سوء التغذية في غزة نتيجة عدم وصول المساعدات، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية توزيع المساعدات بشكل فعال في غزة ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار.