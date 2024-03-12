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https://sputnikarabic.ae/20240312/المخابرات-المركزية-الأمريكية-أوكرانيا-سترضح-للمفاوضات-مع-روسيا-خلال-عام-دون-دعمنا--1086913467.html
المخابرات المركزية الأمريكية: أوكرانيا سترضح للمفاوضات مع روسيا خلال عام دون دعمنا
المخابرات المركزية الأمريكية: أوكرانيا سترضح للمفاوضات مع روسيا خلال عام دون دعمنا
سبوتنيك عربي
صرّح مدير وكالة المخابرات المركزية، روبرت بيرنز، بأنه من دون مساعدة عسكرية إضافية من أمريكا، فإن أوكرانيا ستضطر إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بشروط موسكو... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T17:16+0000
2024-03-12T17:16+0000
العالم
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وقال بيرنز خلال جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ) مهتم بمثل هذه المفاوضات حيث يمكنه إملاء الشروط، أعتقد أنه دون مساعدة إضافية، هذا هو المستقبل الذي يمكن أن ينتظر أوكرانيا بعد عام من الآن".وأشار بيرنز إلى أن عواقب هزيمة أوكرانيا سوف تؤثر على مصالح أمريكا ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240312/بوتين-سلاح-روسيا-الأهم-يتمثل-بوحدة-المجتمع-وموقفه-تجاه-الوطن-1086912348.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

المخابرات المركزية الأمريكية: أوكرانيا سترضح للمفاوضات مع روسيا خلال عام دون دعمنا

17:16 GMT 12.03.2024
© AFP 2023 / Saul Loebشعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
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صرّح مدير وكالة المخابرات المركزية، روبرت بيرنز، بأنه من دون مساعدة عسكرية إضافية من أمريكا، فإن أوكرانيا ستضطر إلى الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا بشروط موسكو في غضون عام.
وقال بيرنز خلال جلسة استماع للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي: "إنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ) مهتم بمثل هذه المفاوضات حيث يمكنه إملاء الشروط، أعتقد أنه دون مساعدة إضافية، هذا هو المستقبل الذي يمكن أن ينتظر أوكرانيا بعد عام من الآن".
وأوضح بيرنز أن غياب المساعدة العسكرية الجديدة سيؤدي إلى تراجع أكبر للقوات الأوكرانية وفقدان البلدات التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية هذا العام.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
بوتين: سلاح روسيا الأهم يتمثل بوحدة المجتمع وموقفه تجاه الوطن
16:26 GMT
وأشار بيرنز إلى أن عواقب هزيمة أوكرانيا سوف تؤثر على مصالح أمريكا ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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