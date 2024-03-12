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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240312/الكشف-عن-نقطة-ضعف-خطيرة-لقذائف-اليورانيوم-في-دبابات-تشالنجر-2-البريطانية-1086892964.html
الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية
الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية
سبوتنيك عربي
لا تتميز الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" بعدم قدرتها على السير في التضاريس الصعبة فحسب، بل تتميز من بين أشياء أخرى، بموقع مدفع "إل30 يه 4" الضعيف للغاية من عيار... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T07:47+0000
2024-03-12T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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عرض صحفيون بريطانيون، في الآونة الأخيرة، موادا عن هذه الدبابة محاولين الثناء عليها، لكنهم في الوقت ذاته سلطوا الضوء في هذه المواد على موقع قذيفتين تستخدمهما الدبابة، كان مفتوحا تمامًا، دون أي حماية، عند فتحة برج أحد أفراد الطاقم.ليس من المستغرب أن المحاولة الأولى للاستخدام القتالي لهذه الدبابة انتهت بالتدمير الكامل لها، إذ دُمرت بالكامل بعد ضربها بقذيفة روسية، ولا يمكن إصلاحها، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".والقذائف غير المحمية التي يستخدمها مدفع الدبابة هي "إل27 أ1 تشارم 3" مع نوى اليورانيوم، والمضرة جدا بالبيئة.حاليًا، من أصل 14 مركبة تم تسليمها، هناك 7 فقط يمكنها التحرك بشكل مستقل. ويشكو المسلحون أيضًا من مشاكل كبيرة في توريد قطع الغيار، حيث يمكن انتظار قطع الغيار لأشهر عدة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240311/البنتاغون-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-لا-غنى-عنه-فيما-يتعلق-بالإمدادات-إلى-أوكرانيا-1086886651.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الكشف عن نقطة ضعف خطيرة لقذائف اليورانيوم في دبابات "تشالنجر 2" البريطانية

07:47 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 07:59 GMT 12.03.2024)
© AP Photoدبابة تشالنجر 2 البريطانية
دبابة تشالنجر 2 البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© AP Photo
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لا تتميز الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" بعدم قدرتها على السير في التضاريس الصعبة فحسب، بل تتميز من بين أشياء أخرى، بموقع مدفع "إل30 يه 4" الضعيف للغاية من عيار 120 ملم والذي يستخدم قذائف تحتوي على اليورانيوم.
عرض صحفيون بريطانيون، في الآونة الأخيرة، موادا عن هذه الدبابة محاولين الثناء عليها، لكنهم في الوقت ذاته سلطوا الضوء في هذه المواد على موقع قذيفتين تستخدمهما الدبابة، كان مفتوحا تمامًا، دون أي حماية، عند فتحة برج أحد أفراد الطاقم.
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا غنى عنه فيما يتعلق بالإمدادات إلى أوكرانيا
أمس, 20:25 GMT
ليس من المستغرب أن المحاولة الأولى للاستخدام القتالي لهذه الدبابة انتهت بالتدمير الكامل لها، إذ دُمرت بالكامل بعد ضربها بقذيفة روسية، ولا يمكن إصلاحها، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".
والقذائف غير المحمية التي يستخدمها مدفع الدبابة هي "إل27 أ1 تشارم 3" مع نوى اليورانيوم، والمضرة جدا بالبيئة.
حاليًا، من أصل 14 مركبة تم تسليمها، هناك 7 فقط يمكنها التحرك بشكل مستقل. ويشكو المسلحون أيضًا من مشاكل كبيرة في توريد قطع الغيار، حيث يمكن انتظار قطع الغيار لأشهر عدة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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