https://sputnikarabic.ae/20240312/قاتلة-أبرامز-المسيرة-الهجومية-بيرانيا-من-طراز-fpv-1086893701.html
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"
سبوتنيك عربي
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (FPV)
2024-03-12T08:11+0000
2024-03-12T08:11+0000
2024-03-12T08:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086893298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_177d8c3a59ed75a28c3de26eea8e2fbe.png
وحسبما أفاد مكتب "سيمبرسك" مصمم "بيرانيا"، لوسائل إعلام روسية:تعرف على الخصائص التقنية للمسيرة الهجومية الروسية من طراز "بيرانيا 10" (FPV)، والتي اشتهرت أخيرًا باسم "قاتلة دبابات أبرامز".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، في 4 مارس/ آذار، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.قد يعجبك أيضا - كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086893298_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c56a77f175492d8fd5b2b669119e4a4c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (fpv)
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (fpv)
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"
08:11 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 12.03.2024)
بعد انتشار لقطات لدبابة "أبرامز" الأمريكية المحترقة في مدينة أفدييفكا، على مواقع الإنترنت، سرعان ما انتشرت تفاصيل حول المسيرة "بيرانيا"، واتضح أنه يتم استخدامها في أغلب الأحيان لمهاجمة مخابئ وتحصينات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وحسبما أفاد مكتب "سيمبرسك" مصمم "بيرانيا"، لوسائل إعلام روسية:
الحقيقة هي أن هذه المسيرة هي التي أصابت أول دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تم تدميرها في المنطقة العسكرية الخاصة.
تعرف على الخصائص التقنية للمسيرة الهجومية الروسية من طراز "بيرانيا 10" (FPV)، والتي اشتهرت أخيرًا باسم "قاتلة دبابات أبرامز".
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان
، في 4 مارس/ آذار، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا
.