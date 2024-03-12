عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240312/قاتلة-أبرامز-المسيرة-الهجومية-بيرانيا-من-طراز-fpv-1086893701.html
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"
سبوتنيك عربي
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (FPV)
2024-03-12T08:11+0000
2024-03-12T08:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086893298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_177d8c3a59ed75a28c3de26eea8e2fbe.png
وحسبما أفاد مكتب "سيمبرسك" مصمم "بيرانيا"، لوسائل إعلام روسية:تعرف على الخصائص التقنية للمسيرة الهجومية الروسية من طراز "بيرانيا 10" (FPV)، والتي اشتهرت أخيرًا باسم "قاتلة دبابات أبرامز".يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، في 4 مارس/ آذار، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.قد يعجبك أيضا - كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086893298_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c56a77f175492d8fd5b2b669119e4a4c.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (fpv)
"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز (fpv)

"قاتلة أبرامز"... المسيرة الهجومية "بيرانيا" من طراز "إف بي في"

08:11 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 12.03.2024)
تابعنا عبر
بعد انتشار لقطات لدبابة "أبرامز" الأمريكية المحترقة في مدينة أفدييفكا، على مواقع الإنترنت، سرعان ما انتشرت تفاصيل حول المسيرة "بيرانيا"، واتضح أنه يتم استخدامها في أغلب الأحيان لمهاجمة مخابئ وتحصينات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وحسبما أفاد مكتب "سيمبرسك" مصمم "بيرانيا"، لوسائل إعلام روسية:

الحقيقة هي أن هذه المسيرة هي التي أصابت أول دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" تم تدميرها في المنطقة العسكرية الخاصة.

تعرف على الخصائص التقنية للمسيرة الهجومية الروسية من طراز "بيرانيا 10" (FPV)، والتي اشتهرت أخيرًا باسم "قاتلة دبابات أبرامز".
المسيرة الهجومية بيرانيا من طراز (FPV) - سبوتنيك عربي
المسيرة الهجومية بيرانيا من طراز (FPV) - سبوتنيك عربي
يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان، في 4 مارس/ آذار، أن القوات الروسية دمرت دبابة "إبرامز" ثالثة على محور أفدييفكا.
قد يعجبك أيضا - كيف بددت روسيا 30 عاما من الدعاية الأمريكية بـ"ضربة واحدة"؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعهد إسرائيلي بمواصلة استهداف قادة "حماس" المتورطين بهجمات 7 أكتوبر07:34 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. آلاف الفلسطينيين لم يجدوا وجبة إفطار في أول أيام رمضانأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала