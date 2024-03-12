https://sputnikarabic.ae/20240312/مقاطعة-بيلغورود-الروسية-انقطاع-الكهرباء-عن-7-أحياء-في-المقاطعة-بعد-هجوم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-1086888958.html

مقاطعة بيلغورود الروسية: انقطاع الكهرباء عن 7 أحياء في المقاطعة بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

مقاطعة بيلغورود الروسية: انقطاع الكهرباء عن 7 أحياء في المقاطعة بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن 7 أحياء بالمقاطعة نتيجة لتعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T00:46+0000

2024-03-12T00:46+0000

2024-03-12T00:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/19/1077412045_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f48f5da9932b72ea2a4a5e3311922478.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونشر فياتشيسلاف غلادكوف بيانا عبر تطبيق "تليغرام"، أعلن من خلاله تعرض مقاطعة بيلغورود لهجوم أوكراني بواسطة طائرة دون طيار، أسقطت 4 عبوات ناسفة.وأوضح حاكم المقاطعة أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجارات، فيما لحقت أضرار بخط الكهرباء، حيث تسببت الانفجارات في انقطاع الكهرباء عن سبعة أحياء، وهم "قرية بتروفكا وسولوفيوفكا وياسني زوري وتشيريموشنوي وأوستينكا ولوزوفوي وروفينيك".وأشار فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم مقاطعة بيلغورود، إلى أن خدمات الطوارئ والعملياتي في المقاطعة الروسية ستبدأ في إزالة آثار الهجوم بعد الاتفاق مع وزارة الدفاع.وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أمس الاثنين، أن الغرب يحاول من خلال خطابه العسكري جر روسيا إلى سباق التسلح.وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على تصريحات السلطات البولندية حول زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو: "نحن ندرك أنه من خلال دعم نظام كييف والخطاب العسكري، تحاول الدول الغربية جر بلادنا إلى سباق تسلح مكلف من أجل "استنزافنا"، كما كان الحال قبل انهيار الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات".وأضاف: "نعتبر دعوة القيادة البولندية لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% إذا كانوا يريدون بهذه الطريقة تخويفنا أو الضغط علينا، فإن جهودهم ستذهب سدى، بالكاد يمكنهم التنافس مع روسيا من حيث التطور العسكري".وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن السلطات البولندية تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل الحالي هو 2%. وذكر أن هذا الاقتراح موجه إلى روسيا لإظهار ما يستطيع الحلف فعله.

https://sputnikarabic.ae/20240311/الكرملين-اتهام-روسيا-باستخدام-أسلحة-نووية-في-أوكرانيا-مجرد-تكهنات-تنشرها-صحف-1086863426.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار