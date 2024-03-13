عربي
https://sputnikarabic.ae/20240313/الأغذية-العالمي-يحذر-من-توقف-المساعدات-الغذائية-لآلاف-السودانيين-في-تشاد-1086950731.html
"الأغذية العالمي" يحذر من توقف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين في تشاد
"الأغذية العالمي" يحذر من توقف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين في تشاد
سبوتنيك عربي
حذر برنامج الأغذية العالمي من إمكانية توقف المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد الشهر المقبل، ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل،... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T14:54+0000
2024-03-13T14:54+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
أخبار تشاد
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076363387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2020345f6c1f73d8130e1b5a3473a289.jpg
وقال موقع "المشهد السوداني" إنه منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبا، فر أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد حيث بلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص.وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يكافح لتوفير الطعام لجميع اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث أن العديد منهم لا يحصلون على وجبات كاملة، فيما يعاني ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين السودانيين دون سن الخامسة من فقر دم حاد.من جانبه، قال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد إن البرنامج خفض بالفعل عملياته بأساليب لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ما ترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة، وأضاف هونورات "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من التحول إلى كارثة شاملة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وامرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240311/الخارجية-المصرية-تنفي-تعرض-سفارة-بلادها-في-السودان-للتخريب-1086888555.html
https://sputnikarabic.ae/20240307/الحركة-الشعبية-توضح-لـسبوتنيك-مدى-إمكانية-استعادة-السودان-لعضويته-الكاملة-في-الاتحاد-الأفريقي-1086782675.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076363387_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_f595a3e64e297847d3f95f6a7f525639.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد, الأخبار

"الأغذية العالمي" يحذر من توقف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين في تشاد

14:54 GMT 13.03.2024
© AFP 2023 / -سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم
سودانيون يفرون من أحيائهم وسط قتال بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
حذر برنامج الأغذية العالمي من إمكانية توقف المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد الشهر المقبل، ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل، خاصة وأن بعض هؤلاء السودانيين على شفا المجاعة.
وقال موقع "المشهد السوداني" إنه منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبا، فر أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد حيث بلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يكافح لتوفير الطعام لجميع اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث أن العديد منهم لا يحصلون على وجبات كاملة، فيما يعاني ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين السودانيين دون سن الخامسة من فقر دم حاد.
الصراع في السودان - مدينة الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
الخارجية المصرية تنفي تعرض سفارة بلادها في السودان للتخريب
11 مارس, 23:19 GMT
من جانبه، قال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد إن البرنامج خفض بالفعل عملياته بأساليب لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ما ترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة، وأضاف هونورات "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من التحول إلى كارثة شاملة".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" مدى إمكانية استعادة السودان لعضويته الكاملة في الاتحاد الأفريقي
7 مارس, 21:41 GMT
وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وامرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".
وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Офицер службы безопасности Израиля наблюдает за палестинцами-мусульманами, которые принимают участие в пятничной полуденной молитве в районе Восточного Иерусалима - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بمكافأة شرطي قتل طفلا فلسطينيا13:16 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала