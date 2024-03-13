https://sputnikarabic.ae/20240313/الأغذية-العالمي-يحذر-من-توقف-المساعدات-الغذائية-لآلاف-السودانيين-في-تشاد-1086950731.html

"الأغذية العالمي" يحذر من توقف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين في تشاد

"الأغذية العالمي" يحذر من توقف المساعدات الغذائية لآلاف السودانيين في تشاد

سبوتنيك عربي

حذر برنامج الأغذية العالمي من إمكانية توقف المساعدات الغذائية المقدمة لمئات آلاف اللاجئين السودانيين في تشاد الشهر المقبل، ما لم يتم تقديم مزيد من التمويل،... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T14:54+0000

2024-03-13T14:54+0000

2024-03-13T14:54+0000

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وقال موقع "المشهد السوداني" إنه منذ اندلاع الصراع في السودان قبل عام تقريبا، فر أكثر من نصف مليون لاجئ سوداني إلى تشاد حيث بلغ إجمالي عدد اللاجئين فيها أكثر من مليون شخص.وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه يكافح لتوفير الطعام لجميع اللاجئين السودانيين في تشاد، حيث أن العديد منهم لا يحصلون على وجبات كاملة، فيما يعاني ما يقرب من نصف الأطفال اللاجئين السودانيين دون سن الخامسة من فقر دم حاد.من جانبه، قال بيير هونورات، مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد إن البرنامج خفض بالفعل عملياته بأساليب لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط، ما ترك من يحتاجون إلى الطعام على شفا المجاعة، وأضاف هونورات "نحن بحاجة إلى مانحين لمنع الوضع من التحول إلى كارثة شاملة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بيير بيرون، أن "ما لا يقل عن 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية".وقال بيرون، لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم"، مضيفا أنه "منذ 15 أبريل 2023، هجر أكثر من 8 ملايين رجل وامرأة وطفل منازلهم، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص فروا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان".وأشار إلى أن "مدى الاحتياجات الإنسانية في السودان هائل، حيث يحتاج ما يمثل نصف سكان البلاد إلى المساعدة الإنسانية".وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

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