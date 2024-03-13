https://sputnikarabic.ae/20240313/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-شخصين-اثنين-في-عملية-طعن-عند-مدخل-القدس-1086924893.html

الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين في عملية طعن عند مدخل القدس

الجيش الإسرائيلي: إصابة شخصين في عملية طعن عند مدخل القدس

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وقوع عملية طعن عند حاجز "النفق" في القدس. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T07:28+0000

2024-03-13T07:28+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن "شخصين اثنين أصيبا بعملية طعن جنوب القدس"، مؤكدا إطلاق النار على المنفذ.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240312/قتلى-وعشرات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمنتظري-مساعدات-قرب-دوار-الكويت-في-غزة-1086899066.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم