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https://sputnikarabic.ae/20240313/باحث-أوكراني-يكشف-سبب-قيام-روسيا-باستهداف-صواريخ-باتريوت-1086953881.html
باحث أوكراني يكشف سبب قيام روسيا باستهداف صواريخ "باتريوت"
باحث أوكراني يكشف سبب قيام روسيا باستهداف صواريخ "باتريوت"
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، أن القوات الروسية تدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، من أجل شن... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T16:30+0000
2024-03-13T16:31+0000
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وقال كاراسيف: "إنهم يستعدون لهجوم، ولهذا يحتاجون إلى التدمير الفردي الكامل لصواريخ باتريوت والدبابات وما إلى ذلك. هذه محاولة لإزالة الدفاع الجوي من خط المواجهة حتى يتمكن الطيران من العمل".وأوضح كاراسيف أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية لا يمكنها الوصول إلى الطائرات الروسية التي تقوم بإسقاط القنابل الموجهة. ولهذا السبب، وبحسب كاراسيف، تستهدف روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" القادرة على القيام بذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تدمر-مروحيتين-مي-8-أوكرانيتين-ونظام-باتريوت-أمريكيا-1086936529.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

باحث أوكراني يكشف سبب قيام روسيا باستهداف صواريخ "باتريوت"

16:30 GMT 13.03.2024 (تم التحديث: 16:31 GMT 13.03.2024)
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
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صرح الباحث الأوكراني والعالم في السياسة، فاديم كاراسيف، أن القوات الروسية تدمر أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، من أجل شن هجوم.
وقال كاراسيف: "إنهم يستعدون لهجوم، ولهذا يحتاجون إلى التدمير الفردي الكامل لصواريخ باتريوت والدبابات وما إلى ذلك. هذه محاولة لإزالة الدفاع الجوي من خط المواجهة حتى يتمكن الطيران من العمل".
وأوضح كاراسيف أن أنظمة الدفاع الجوي التقليدية لا يمكنها الوصول إلى الطائرات الروسية التي تقوم بإسقاط القنابل الموجهة. ولهذا السبب، وبحسب كاراسيف، تستهدف روسيا أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" القادرة على القيام بذلك.
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
القوات الروسية تدمر مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين ونظام "باتريوت" أمريكيا
11:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مروحيتين "مي-8" أوكرانيتين، ونظام "باتريوت" أمريكيا ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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