عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/صاروخ-روسي-يدمر-مبنى-لمشغلي-الطائرات-المسيرة-الأوكرانيةفيديو-1086937861.html
صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو
سبوتنيك عربي
ساعد مشاة البحرية من لواء الحرس المنفصل رقم 810 التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية الطيران، في تدمير منزل مهجور كان يوجد فيه مقاتلون من القوات... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T12:10+0000
2024-03-13T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104483/46/1044834679_0:23:3227:1838_1920x0_80_0_0_82963eb86732dc888083770ff3d80e30.jpg
وتم نشر مقطع فيديو للعمل القتالي المشترك على مواقع التواصل الاجتماعي. أولاً، اكتشفت طائرة مسيرة روسية مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، يقومون بتفريغ سيارة. وبعد ذلك تم الكشف عن الموقع الذي كانوا يختبئون فيه، ثم تم ضرب الموقع بسلاح موجه.ونتيجة لذلك، انهار المبنى، ودفن كل من فيه تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وبحسب ما ورد، كان السلاح المستخدم هو صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، المعروف أيضًا باسم "إزديليا 305" ويمكن إطلاقه من المروحيات الهجومية "مي-28إن" و"كا-52".وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن الرأس الموجه هو رأس تصوير حراري بصري. الوزن - 105 كغ، الرأس الحربي شديد الانفجار - 25 كغ. سرعة الطيران -230 مترا في الثانية. الارتفاع - من 100 إلى 600 متر. الحد الأقصى لمدى الطيران هو 14500 متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك-1086937006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104483/46/1044834679_373:0:2852:1859_1920x0_80_0_0_546401d1197911cc7e2edffb32dd96d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو

12:10 GMT 13.03.2024
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ساعد مشاة البحرية من لواء الحرس المنفصل رقم 810 التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية الطيران، في تدمير منزل مهجور كان يوجد فيه مقاتلون من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يشغلون طائرات مسيرة.
وتم نشر مقطع فيديو للعمل القتالي المشترك على مواقع التواصل الاجتماعي. أولاً، اكتشفت طائرة مسيرة روسية مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، يقومون بتفريغ سيارة. وبعد ذلك تم الكشف عن الموقع الذي كانوا يختبئون فيه، ثم تم ضرب الموقع بسلاح موجه.
ونتيجة لذلك، انهار المبنى، ودفن كل من فيه تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
وبحسب ما ورد، كان السلاح المستخدم هو صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، المعروف أيضًا باسم "إزديليا 305" ويمكن إطلاقه من المروحيات الهجومية "مي-28إن" و"كا-52".
وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن الرأس الموجه هو رأس تصوير حراري بصري. الوزن - 105 كغ، الرأس الحربي شديد الانفجار - 25 كغ. سرعة الطيران -230 مترا في الثانية. الارتفاع - من 100 إلى 600 متر. الحد الأقصى لمدى الطيران هو 14500 متر.
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تتخذ مواقع أكثر فائدة عملياتية على محور دونيتسك
11:58 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Офицер службы безопасности Израиля наблюдает за палестинцами-мусульманами, которые принимают участие в пятничной полуденной молитве в районе Восточного Иерусалима - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بن غفير يطالب بمكافأة شرطي قتل طفلا فلسطينيا13:16 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала