https://sputnikarabic.ae/20240313/صاروخ-روسي-يدمر-مبنى-لمشغلي-الطائرات-المسيرة-الأوكرانيةفيديو-1086937861.html

صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو

صاروخ روسي يدمر مبنى لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية...فيديو

سبوتنيك عربي

ساعد مشاة البحرية من لواء الحرس المنفصل رقم 810 التابع لأسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية الطيران، في تدمير منزل مهجور كان يوجد فيه مقاتلون من القوات... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T12:10+0000

2024-03-13T12:10+0000

2024-03-13T12:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وتم نشر مقطع فيديو للعمل القتالي المشترك على مواقع التواصل الاجتماعي. أولاً، اكتشفت طائرة مسيرة روسية مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، يقومون بتفريغ سيارة. وبعد ذلك تم الكشف عن الموقع الذي كانوا يختبئون فيه، ثم تم ضرب الموقع بسلاح موجه.ونتيجة لذلك، انهار المبنى، ودفن كل من فيه تحت الأنقاض، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".وبحسب ما ورد، كان السلاح المستخدم هو صاروخ موجه خفيف متعدد الأغراض، المعروف أيضًا باسم "إزديليا 305" ويمكن إطلاقه من المروحيات الهجومية "مي-28إن" و"كا-52".وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن الرأس الموجه هو رأس تصوير حراري بصري. الوزن - 105 كغ، الرأس الحربي شديد الانفجار - 25 كغ. سرعة الطيران -230 مترا في الثانية. الارتفاع - من 100 إلى 600 متر. الحد الأقصى لمدى الطيران هو 14500 متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240313/القوات-الروسية-تتخذ-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-على-محور-دونيتسك-1086937006.html

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