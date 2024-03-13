https://sputnikarabic.ae/20240313/وزير-الدفاع-التركي-يصل-إلى-الحدود-العراقية-وسط-أنباء-عن-تنفيذ-عملية-عسكرية-واسعة-في-المنطقة-1086938957.html

وزير الدفاع التركي يصل إلى الحدود العراقية وسط أنباء عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المنطقة

وزير الدفاع التركي يصل إلى الحدود العراقية وسط أنباء عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المنطقة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، وصل إلى الحدود مع العراق وسط أنباء عن تنفيذ عملية برية قادمة. 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T12:38+0000

2024-03-13T12:38+0000

2024-03-13T12:38+0000

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وذكرت قناة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية: "قام وزير الدفاع التركي، يشار غولر، برفقة نائب الوزير، شواي ألباي، بزيارة شرناق. وبعد الاجتماع في مطار شرف الدين إلجي، توجه الوزير يشار غولر بطائرة هليكوبتر إلى قيادة فرقة المشاة 23، حيث أجرى عمليات التفتيش".وتابعت القناة أنه وبعد تلقي الوزير معلومات حول آخر التطورات خلال العمليات شمالي العراق، أصدر الوزير ياشار غولر تعليمات بشأن العمل الذي ينبغي القيام به في هذه المنطقة.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "حريت" أن القوات المسلحة التركية تتوقع تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق شمالي العراق ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (PKK)، المحظور في البلاد، وتم التوصل إلى اتفاق مع السلطات المركزية والمحلية العراقية بشأن تنفيذ العملية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن بلاده تخطط "لحل قضية أمن الحدود" مع العراق في الصيف، وبحسب قوله فإن الجانب التركي يسعى أيضا إلى إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترا في سوريا.وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا والمصنف لديها كمنظمة إرهابية) في تركيا عام 1984، ثم استؤنف عام 2015، حيث تقع قواعد الحزب شمالي العراق، فيما تنفذ أنقرة عمليات جوية وبرية ضده.وبات وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرق الموصل نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري لمحاربة حزب العمال الكردستاني.

https://sputnikarabic.ae/20240308/تركيا-تستعد-لعملية-برية-واسعة-في-شمال-العراق-1086802793.html

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